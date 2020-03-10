Федина сможет выезжать за границу. Суд избрал меру пресечения

Печерский районный суд Киева избрал депутату Верховной Рады Софии Федине ("Евросолидарность") личное обязательство без запрета выезжать за границу, о чем суд просил прокурор.

Такое решение суд принял во вторник, передают Українськi Новини.

Также суд возложил на Федину ряд обязательств, в частности являться к следователю, прокурору и суд по первому требованию, не выезжать из Киева и области без их разрешения.

При этом в изъятии заграничного паспорта у Федины суд отказал.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Печерский районный суд избрал меру пресечения в виде личного обязательства волонтеру Марусе Зверобой (Елена Самбул), подозреваемой в возможных угрозах в адрес Президента Владимира Зеленского. Ранее Зверобой и Федина осуществляли онлайн-трансляцию в YouTube и в социальной сети Facebook, во время которой они высказывали угрозы убийством в адрес Зеленского.

Печерский районный суд избрал меру пресечения в виде личного обязательства волонтеру Зверобой, подозреваемой в угрозах в адрес Президента Владимира Зеленского.