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10 марта 2020, вторник, 15:01 166
Судебная власть 2020-03-10T15:07:58+02:00
Українські Новини
Федина сможет выезжать за границу. Суд избрал меру пресечения

Федина сможет выезжать за границу. Суд избрал меру пресечения

Ярина Вацяк
Евросолидарность, София Федина, угрозы Зеленскому
София Федина
София Федина

Печерский районный суд Киева избрал депутату Верховной Рады Софии Федине ("Евросолидарность") личное обязательство без запрета выезжать за границу, о чем суд просил прокурор.

Такое решение суд принял во вторник, передают Українськi Новини.

Также суд возложил на Федину ряд обязательств, в частности являться к следователю, прокурору и суд по первому требованию, не выезжать из Киева и области без их разрешения.

При этом в изъятии заграничного паспорта у Федины суд отказал.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Печерский районный суд избрал меру пресечения в виде личного обязательства волонтеру Марусе Зверобой (Елена Самбул), подозреваемой в возможных угрозах в адрес Президента Владимира Зеленского. Ранее Зверобой и Федина осуществляли онлайн-трансляцию в YouTube и в социальной сети Facebook, во время которой они высказывали угрозы убийством в адрес Зеленского.

 Печерский районный суд избрал меру пресечения в виде личного обязательства волонтеру Зверобой, подозреваемой в угрозах в адрес Президента Владимира Зеленского.

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