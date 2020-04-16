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16 квітня 2020, четвер, 10:23 8
Суспільство 2020-04-16T11:35:49+03:00
Українські Новини
На в'їзді в Київ стоять блокпости, але температурний скринінг поки не проводять, — ЗМІ

На в'їзді в Київ стоять блокпости, але температурний скринінг поки не проводять, — ЗМІ

Кира Молчанова
Київ, КМДА, Перевірка температури, Температурний скринінг
Як перевіряють температуру на в'їзді в Київ. Фото:
Як перевіряють температуру на в'їзді в Київ. Фото: "Країна"

З сьогоднішнього дня на в'їзді в Київ почали діяти стаціонарні пости для перевірки температури всім, хто в'їжджає до Києва. Про це повідомляє видання "Страна", кореспондент якої побував на посту №506 Сосновий бір, шосе Житомирське.

Тих, у кого ознаки ГРВІ та підвищена температура, обіцяють відправляти на самоізоляцію. Тих, у кого вище 38, можуть викликати швидку.

У повідомленні йдеться, що станом на 08:15 тут нікого не зупиняли, всі водії проїжджали безперешкодно. Не на камеру поліцейський сказав, що пост почне свою роботу з 13:00. "На пост ще мають приїхати медики і співробітники КМДА", - додав патрульний. Тут також чергують журналісти.

Як перевіряють температуру на в'їзді в Київ. Фото: Як перевіряють температуру на в'їзді в Київ. Фото: "Країна"

Як повідомляли Українські Новини, Київ запроваджує обов'язковий температурний скринінг пасажирів і водіїв транспорту на в'їздах у столицю з 16 до 20 квітня.

Раніше КМДА повідомляла про введення обов'язкової термометрії при в'їзді в Київ водіїв та пасажирів транспортних засобів з 6 квітня, однак фактично вона проводилася вибірково.

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