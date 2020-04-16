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16 квітня 2020, четвер, 06:47 7
Суспільство 2020-04-16T07:45:03+03:00
Українські Новини
Сьогодні на в'їздах у Київ запустили 9 КПП: де вони розташовуються і як будуть працювати

Сьогодні на в'їздах у Київ запустили 9 КПП: де вони розташовуються і як будуть працювати

Елена Новикова
Карантин, КПП, Коронавірус, коронавірус в Україні, Температурний скринінг, карантин в Києві, Термометрія
Блок-пости на в'їзді в Київ. Фото: Нацгвардія
Блок-пости на в'їзді в Київ. Фото: Нацгвардія

Сьогодні, 16 квітня, на 9 контрольно-пропускних пунктах (КПП) на в'їздах у Київ спочатку почнуть перевіряти температуру у пасажирів автобусів, з 13:00 - почнуть обов'язкову перевірку температури пасажирів і водіїв всього транспорту.

Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації (КМДА), передають Українські Новини.

"Повноцінна робота контрольно-пропускних пунктів почнеться в 13:00. До цього часу будуть проводити термометрію для пасажирів автобусів. Паралельно буде проходити облаштування КПП і звуження дороги", - йдеться в повідомленні.

КПП будуть розміщені на в'їздах і виїздах з міста за адресами:

  • вул. Богатирська, 32 Е;
  • Броварський проспект;
  • Бориспільське шосе;
  • вул. Академіка Глушкова;
  • Житомирське шосе;
  • Гостомельське шосе, 1/1;
  • Дніпровське шосе;
  • вул. академіка вернадського, 83 А;
  • 27-й км Столичного шосе.

Схема розташування КПП на в'їздах і виїздах Києва. Карта: Telegram-канал Pavlovsky NewsСхема розташування КПП на в'їздах і виїздах Києва. Карта: Telegram-канал Pavlovsky News

Перевіряти будуть автобуси і мікроавтобуси, вантажні та вантажопасажирські автомобілі і легкові автомобілі, які перевозять більше 3 осіб включно з водієм.

Громадяни з нормальною температурою після термометрії зможуть проїхати в місто.

Якщо температура вище 37,5 градусів і є ознаки гострого респіраторного захворювання, людини протестують на коронавірус і відправлять на самоізоляцію.

Якщо температура тіла перевищить 38 градусів і якщо людина має симптоми ГРВІ, буде викликана бригада швидкої (екстреної) медичної допомоги для госпіталізації хворого.

При цьому працівники КПП зможуть оглядати речі, багаж, автомобілі та вантажі. Також при необхідності їм дозволено блокувати рух. Це обумовлено постановою Кабміну №211 від 11 березня 2020-го.

Також на кожному КПП будуть постійно чергувати мінімум п'ять спеціалістів. На всіх пунктах пропуску будуть засоби захисту, продукти, місця для відпочинку, дезінфектори, прилади для вимірювання температури та інші засоби для виконання обов'язків.

Як повідомляли Українські Новини, Київ запроваджує обов'язковий температурний скринінг пасажирів і водіїв транспорту на в'їздах у столицю з 16 до 20 квітня.

Раніше КМДА повідомляла про введення обов'язкової термометрії при в'їзді в Київ водіїв та пасажирів транспортних засобів з 6 квітня, однак фактично вона проводилася вибірково.

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