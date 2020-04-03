Электронный паспорт начал работать в тестовом режиме

Коболеву уменьшили зарплату до 800 тысяч гривен в месяц, - депутат 22:38

Уманский назвал главную причину своего увольнения 15:58

Усиление карантина: в Украине ограничат время пребывания на улице 23:46

Это полный бред, потому что вирусы, как птички, не летают, - врач, правозащитник Глузман о новых ограничениях 14:21 Мнение