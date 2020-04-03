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03 апреля 2020, пятница, 19:30 516
Общество 2020-04-03T19:32:01+03:00
Українські Новини
Электронный паспорт начал работать в тестовом режиме

Электронный паспорт начал работать в тестовом режиме

Валерия Драгомирова
Электронный паспорт, Загранпаспорт, Минцифры, ID-карты
Загранпаспорт. Фото: mandruy.com
Загранпаспорт. Фото: mandruy.com

Министерство цифровой трансформации запустило электронные паспорта для выезда заграницу и ID-карты в приложении "Дія" в тестовом режиме.


Об этом вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"... Уходят в бета-тестирование загранпаспорта и ID в "Дії"! Ура! Скоро у каждого из вас. Все скоро закончится и будем ездить и летать без пластика", - написал он.

В комментариях к опубликованному тексту, Федоров сообщил, что на данный момент тестирование нововведений проходят 14 тыс. пользователей, а остальным функция станет доступна к середине апреля.

Как сообщали Українськi Новини, президент Владимир Зеленский прогнозировал запуск электронного паспорта гражданина Украины к марту.

Также пассажиры при посадке в поезд могут предъявлять электронное удостоверение в приложении "Дія".

Ранее сообщалось, что в новом приложении "Дія" не все украинцы получили электронные удостоверения. 

В феврале Минцифры презентовало мобильное приложение и национальную онлайн-платформу "Дія".

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