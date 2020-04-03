Электронный паспорт начал работать в тестовом режиме

Министерство цифровой трансформации запустило электронные паспорта для выезда заграницу и ID-карты в приложении "Дія" в тестовом режиме.Об этом вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини."... Уходят в бета-тестирование загранпаспорта и ID в "Дії"! Ура! Скоро у каждого из вас. Все скоро закончится и будем ездить и летать без пластика", - написал он.В комментариях к опубликованному тексту, Федоров сообщил, что на данный момент тестирование нововведений проходят 14 тыс. пользователей, а остальным функция станет доступна к середине апреля.Как сообщали Українськi Новини, президент Владимир Зеленский прогнозировал запуск электронного паспорта гражданина Украины к марту.Также пассажиры при посадке в поезд могут предъявлять электронное удостоверение в приложении "Дія".Ранее сообщалось, что в новом приложении "Дія" не все украинцы получили электронные удостоверения. В феврале Минцифры презентовало мобильное приложение и национальную онлайн-платформу "Дія".