У Москві невдало ввели пропускний режим - живі черги на вхід в метро і гігантські пробки на в'їздах

В той час, як в Україні Кабмін 9 квітня оновив перелік заборон на карантин, в Москві з 15 квітня запрацював режим пропусків. Без них по місту можна пересуватися тільки пішки, а порушникам загрожує штраф в 5 тисяч гривень. Через перевірку пропусків на в'їздах в місто утворилися пробки, а біля входу в метро – великі черги.

Про це повідомляє видання ТАСС.

Так, повідомляється, що на в'їздах до Москви утворилися затори. Співробітники ДАІ зупиняли машини і перевіряли пропуски. Якщо на машину пропуску немає, то з'ясовували, чи має людина право не оформляти його, зокрема, просили пред'явити службове посвідчення. Якщо таких підстав немає, порушникові загрожує штраф.

Затори через перевірки перепусток. Фото: ТАСС

Пробки в Москві 15 квітня. Фото: РБК-РосіяУ метро також на всіх станціях йде перевірка перепусток. На деяких фотографіях з соцмереж видно, що люди в чергах не дотримують дистанцію і стоять ближче, ніж в 1,5 метрах один від одного.

У Москві утворилися черги в метро через перевірки перепусток. Скріншот: Twitter/Dmitry

Чергу в метро. Скріншот: Twitter/Lin

Як повідомляли Українські Новини, у Києві з 16 квітня в'їзди в місто обмежать 1-2 смугами для перевірки температури водіїв і пасажирів.

Раніше КМДА повідомляла про введення обов'язкової термометрії при в'їзді в Київ водіїв та пасажирів транспортних засобів з 6 квітня, але вона проводилася вибірково.