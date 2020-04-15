Меркель розповіла, як Німеччина буде виходити з режиму карантину

Німеччина стала однією з країн, де зафіксована висока смертність від коронавірусу. Проте, влада відзначає, що останнім часом епідемія помітно пішла на спад. Канцлер Німеччини ангела Меркель розповіла, як країна буде виходити з режиму самоізоляції. Про це передає видання Focus.

Так, згідно з інформацією відомства, починаючи з 4 травня почнуть відкриватися навчальні заклади і перукарні, барбер-шопи і салони краси.

Спочатку відновлять заняття в старших (випускних) класах, потім в молодших. У той же час, масові заходи будуть заборонені до кінця літа.

З забороненого також залишається проведення релігійних заходів, та відкриття великих торгових центрів.

При цьому Ангела Меркель зазначила, що уряд рекомендує носити маски в громадському транспорті і в магазинах, однак, це лише рекомендація. Також вона зазначила, що дистанція при контактах повинна бути збережена.

Крім того, влада буде відслідковувати ситуацію і кожні два тижні в разі необхідності коригувати стратегію.

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