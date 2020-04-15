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15 квітня 2020, середа, 20:30 9
Європа 2020-04-15T20:36:28+03:00
Українські Новини
Меркель розповіла, як Німеччина буде виходити з режиму карантину

Меркель розповіла, як Німеччина буде виходити з режиму карантину

Елизавета Кесельман
Ангела Меркель, Німмеччина, Коронавірус в Німеччині, Вихід з карантину
Ангела Меркель
Ангела Меркель

Німеччина стала однією з країн, де зафіксована висока смертність від коронавірусу. Проте, влада відзначає, що останнім часом епідемія помітно пішла на спад. Канцлер Німеччини ангела Меркель розповіла, як країна буде виходити з режиму самоізоляції. Про це передає видання Focus.

Так, згідно з інформацією відомства, починаючи з 4 травня почнуть відкриватися навчальні заклади і перукарні, барбер-шопи і салони краси.

Спочатку відновлять заняття в старших (випускних) класах, потім в молодших. У той же час, масові заходи будуть заборонені до кінця літа. 

З забороненого також залишається проведення релігійних заходів, та відкриття великих торгових центрів.

При цьому Ангела Меркель зазначила, що уряд рекомендує носити маски в громадському транспорті і в магазинах, однак, це лише рекомендація. Також вона зазначила, що дистанція при контактах повинна бути збережена.

Крім того, влада буде відслідковувати ситуацію і кожні два тижні в разі необхідності коригувати стратегію.

Як повідомляли Українські Новини, головний лікар Гренландії заявив, що країна повністю перемогла коронавірус.

Фінляндія зняла обмеження в'їзду і виїзду з регіону Уусімаа.

Тим часом, Чехія послаблює карантинні заходи у 5 етапів.

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