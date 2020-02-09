Apple заплатит 27 млн долларов штрафа за замедление айфонов

Власти Франции распорядилась взыскать с компании Apple штраф в размере 27 млн долларов за то, что замедляла работу айфонов и не предупреждала об этом пользователей. Об этом сообщает "BBC Украина".



Факт существования этой практики компания признала в 2017 году. В Apple заявили, что таким образом пытаются продлить срок работы смартфонов.



Подозрения в том, что Apple замедляет работу старых моделей смартфонов, возникали у многих пользователей и ранее, однако до 2017 года это было скорее их предположение - сама компания о факте замедление устройств долгое время не предупреждала.



Часть пользователей выражала опасения, что замедляя работу старых телефонов, Apple стимулирует их покупать новые модели.



Зато в самой компании уверяли, что это не так. Там объясняли, что аккумуляторы айфонов со временем теряют свою работоспособность, и поэтому частичное замедление работы устройств является необходимым шагом.



"Мы стремимся обеспечить своих пользователей наилучшими возможностями, в том числе улучшить общую производительность и продлить срок службы устройств. Литиевые батареи со временем становятся слишком слабыми для того, чтобы поддерживать активную работу смартфона на холоде и при слабом заряде", - заявляли в Apple.



Французский регулятор пришел к выводу, что Apple должна предупредить своих пользователей о таких шагах, а поскольку длительное время этого не делала, то должна заплатить штраф.



Представители регулятора также сообщили, что Apple согласилась выполнить это требование.



Как сообщали Українські Новини, устаревшие модели iPhone и iPad отключат от интернета.



Кроме того, ЕС хочет заставить Apple отказаться от разъема Lightning.