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09 февраля 2020, воскресенье, 23:15 305
Lifestyle 2020-02-09T23:15:02+02:00
Українські Новини
Apple заплатит 27 млн долларов штрафа за замедление айфонов

Apple заплатит 27 млн долларов штрафа за замедление айфонов

Валерия Драгомирова
Франция, Штраф, Айфон, Apple
IPhone. Фото: pixabay
IPhone. Фото: pixabay

Власти Франции распорядилась взыскать с компании Apple штраф в размере 27 млн долларов за то, что замедляла работу айфонов и не предупреждала об этом пользователей. Об этом сообщает "BBC Украина".


Факт существования этой практики компания признала в 2017 году. В Apple заявили, что таким образом пытаются продлить срок работы смартфонов.

Подозрения в том, что Apple замедляет работу старых моделей смартфонов, возникали у многих пользователей и ранее, однако до 2017 года это было скорее их предположение - сама компания о факте замедление устройств долгое время не предупреждала.

Часть пользователей выражала опасения, что замедляя работу старых телефонов, Apple стимулирует их покупать новые модели.

Зато в самой компании уверяли, что это не так. Там объясняли, что аккумуляторы айфонов со временем теряют свою работоспособность, и поэтому частичное замедление работы устройств является необходимым шагом.

"Мы стремимся обеспечить своих пользователей наилучшими возможностями, в том числе улучшить общую производительность и продлить срок службы устройств. Литиевые батареи со временем становятся слишком слабыми для того, чтобы поддерживать активную работу смартфона на холоде и при слабом заряде", - заявляли в Apple.

Французский регулятор пришел к выводу, что Apple должна предупредить своих пользователей о таких шагах, а поскольку длительное время этого не делала, то должна заплатить штраф.

Представители регулятора также сообщили, что Apple согласилась выполнить это требование.

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