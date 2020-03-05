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05 марта 2020, четверг, 18:22 59
Экономика 2020-03-05T18:22:45+02:00
Українські Новини
У Apple из-за коронавируса заканчиваются айфоны

У Apple из-за коронавируса заканчиваются айфоны

Ольга Фандорина
Apple, Коронавирус, Коронавирус в мире, Apple Store
Apple. Фото: slavicfamily.org
Apple. Фото: slavicfamily.org

Американская компания Apple предупредила сотрудников магазинов Apple Store о недостаче смартфонов iPhone для замены на случай повреждения из-за влияния коронавируса на цепочку поставок компании. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам сотрудника Apple Store, компания сообщила службе технической поддержки в магазинах, что смартфоны для замены сильно поврежденных устройств будут в дефиците в течение нескольких недель.

Дефицит смартфонов связан с воздействием вспышки коронавируса на цепочку поставок компании Apple. Сотрудники Apple Store смогут предложить клиентам отправить замененные iPhone по почте.

В некоторых магазинах Apple Store зафиксирована нехватка отдельных частей для смартфонов. Однако официальный представитель Apple отказался комментировать ситуацию.

Как сообщали Українські Новини, Международный валютный фонд выделил $50 млрд странам, пострадавшим от коронавируса.

Ранее сообщалось, что IKEA, Apple, Google и другие крупные компании закрывают офисы в Китае.

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