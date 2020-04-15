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15 квітня 2020, середа, 19:18 14
Суспільство 2020-04-15T20:45:02+03:00
Українські Новини
Конкуренція за кожне робоче місце зросла в 3 рази через карантин, - кадрове агентство

Конкуренція за кожне робоче місце зросла в 3 рази через карантин, - кадрове агентство

Елена Новикова
HeadHunter Украина, робота, Вакансії, Ринок праці, Конкуренція
Робота. Фото: pixabay
Робота. Фото: pixabay

Збільшення кількості вакансій в продуктовому ритейлі (роздрібна торгівля продуктів харчування оптовими масштабами) транспортній і сільськогосподарській галузях не зможе перекрити втрати робочих місць в інших сферах, яка сталася через введення карантину.

Про це Українським Новинам повідомила керівник експертно-аналітичного центру кадрового порталу hh.ua Юлія Дрожжина.

"Підвищення кількості вакансій в продуктовому ритейлі, частково в транспортній і сільськогосподарській сферах не зможе перекрити всі звільнення, скорочення, які відбулися в інших галузях", - сказала вона.

Дрожжина зазначила, що причиною неможливості перекрити втрату робочих місць компаніями, які займаються такими сферами, є розміщення ними вакансій з відкладеним попитом, тобто набір в кадровий резерв.

"Зараз вони, грубо кажучи, проводять співбесіду з людиною і по закінченню карантину мають намір взяти на роботу, але цього може і не відбутися, тому що ніхто точно не знає, коли карантинні обмеження будуть зняті і коли можна буде почати відновлювати повністю діяльність", - додала вона.

За її спостереженнями, близько 20% вакансій, які розміщуються, створені для формування кадрового резерву.

Також Дрожжина повідомила, що конкуренція за роботу (кількість резюме, які припадають на 1 вакансію) збільшилася в 3 рази в порівнянні з 2019 роком, а фактичне безробіття - зросла і буде зростати.

Як повідомляли Українські Новини, станом на 26 березня з-за запровадженого карантину зріс попит на антикризових менеджерів, кур'єрів і водіїв.

Також кількість українців, які шукають нову роботу, зросло на 60% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

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