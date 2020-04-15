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15 квітня 2020, середа, 18:49 5
Кабмін 2020-04-15T19:00:01+03:00
Українські Новини
Зміни до держбюджету-2020 не вплинуть на зарплату вчителів, - Мандзій

Зміни до держбюджету-2020 не вплинуть на зарплату вчителів, - Мандзій

Елена Новикова
Зарплата, Вчителі, Зарплата вчителів, Держбюджет, Дербюджет-2020, Міністерство освіти і науки України
Зарплата
Зарплата

Виконуюча обов'язки міністра освіти і науки Любомира Мандзій заявляє, що внесені Верховною Радою зміни до державного бюджету на 2020 рік не позначаться на зарплаті працівників сфери освіти, в той час, як вчителям планують виплачувати середню зарплату за віддалену роботу в період карантину.

Про це Мандзій повідомила в ході видеобрифинга в середу, передають Українські Новини.

"Воно ніяк не позначиться на виплаті зарплат працівникам сфери освіти", - сказала Мандзій, коментуючи зміни до держбюджету.

Вона зазначила, що зміни до бюджету не торкнулися статей видатків міністерства та освітніх субвенцій, спрямованих на виплату зарплат викладачам вузів, вчителям і вихователям шкіл установ дошкільної освіти.

При цьому Мандзій зазначила, що зарплати вчителям і вихователям шкіл установ дошкільної освіти виплачуються за рахунок освітньої субвенції органами місцевого самоврядування.

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада 13 квітня внесла зміни до держбюджету-2020, якими, зокрема, скоротила фінансування Міносвіти на 1,9 млрд гривень з 44,6 млрд гривень до 42,8 млрд гривень і ряд освітніх субвенцій з держбюджету місцевим бюджетам на 3,1 млрд гривень з 87 млрд гривень до 83,9 млрд.

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