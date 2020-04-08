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08 апреля 2020, среда, 11:36 998
Транспорт 2020-04-08T13:30:04+03:00
Українські Новини
Врио предправления "Укрзализныци" будет уволен - он не оправдал доверия

Врио предправления "Укрзализныци" будет уволен - он не оправдал доверия

Елена Литвин
Укрзализныця, Увольнение с должности, Владислав Криклий, Желько Марчек
Желько Марчек. Фото: uz.gov.ua
Желько Марчек. Фото: uz.gov.ua

Пока временно исполняющий обязанности председателя правления акционерного общества "Укрзализныця" Желько Марчек задекларировал в марте почти 0,5 млн гривен зарплаты, министр инфраструктуры Владислав Криклий подтвердил, что он будет уволен в ближайшее время, поскольку не оправдал доверия.

Об этом Криклий сообщил в ходе онлайн-встречи с Европейской бизнес-ассоциацией, передают Українськi Новини.

"У "Укрзализныци" есть исполняющий обязанности (предправления), но, к сожалению, он не оправдал доверия и будет в ближайшее время уволен, это вопрос нескольких дней", - сказал он.

Также Криклий добавил, что АО решила приостановить конкурс на должность руководителя в связи с тем, что не все члены комиссии могут на данный момент проводить собеседования.

Министр отметил, что Администрация морских портов также рассматривает приостановление конкурса.

В то же время, по его словам, Государственная служба морского и речного транспорта (Морская администрация) объявит после карантина третий раз конкурс на должность руководителя.

Криклий заявил, что касательно всех существующих кандидатов возникали вопросы "добропорядочности и принадлежности к группам".

Он прогнозирует, что новые предправления указанных компаний будут избраны не ранее мая.

Как сообщали Українськi Новини, в феврале Кабинет Министров назначил Марчека временно исполняющим обязанности предправления "Укрзализныци".

Предыдущий руководитель Евгений Кравцов был уволен в январе.

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