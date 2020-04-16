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16 квітня 2020, четвер, 05:30 56 Інфографіка
Життя 2020-04-16T07:15:02+03:00
Українські Новини
Атмосферний фронт відступає: як зміниться погода до Великодня

Атмосферний фронт відступає: як зміниться погода до Великодня

Ярина Вацяк
Погода, Прогноз погоди, погода в Україні, погода на Великдень
Погода. Фото: pixabay.com
Погода. Фото: pixabay.com

В Україні з четверга, 16 квітня, атмосферний фронт, який приніс в Україну сніг і дощ, залишає територію України, а на зміну прийде підвищений атмосферний тиск.

Про це написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook синоптик Наталка Діденко.

"Але циклон, хтивий з півночі, все ж залицятиметься до наших північних та східних областей теплим атмосферним фронтом. Тому вночі у північних областях, а вранці на Сході України пройдуть невеликі дощі. Але ми дощам лише раді", - написала вона.

Також синоптик опублікувала карту, на якій видно, що між теплим фронтом (червона лінія) і наступним за ним холодним фронтом (синя лінія з колючками) існує так званий теплий сектор.

Погода в Україні 1 Карта зі сторінки Наталки Діденко.Погода в Україні 1 Карта зі сторінки Наталії Діденко

За прогнозом погоди температура повітря завтра істотно підвищиться, вдень передбачається до +12..+18 градусів, а іноді і до +20 градусів.

Прогноз погоди на 16 квітня. Картка 2 зі сторінки Наталки Діденко.Прогноз погоди на 16 квітня. Картка 2 зі сторінки Наталки Діденко.

Проте вночі ще буде холодно, +1..+6 градусів, місцями є ймовірність невеликих заморозків.

Діденко зазначає, що особливістю завтрашнього дня буде сильний, до штормового, вітер. Напрямок поміняється із північно-західного на південно-західний, що нам зараз на руку.

У Києві завтра також очікується сильний південно-західний вітер.

Температура повітря у столиці вдень підвищиться аж до +16..+18 градусів, проте ніч залишається холодною, +2..+5 градусів, на околицях місцями заморозки 0-2 градуси. Вночі є ймовірність невеликого дощу, завтра вдень у Києві переважатиме суха погода.

Чистий Четвер хай потужним сильним вітер знесе усю нечисть, а ми допоможемо йому чистими домівками, чистими руками та чистими думками.

За прогнозом погоди на сайті Gismeteo, погода на Великдень, 19 квітня в Києві буде сонячно, вдень +10 тепла, вночі +5.

Прогноз погоди Інфографіка: GismeteoПрогноз погоди Інфографіка: Gismeteo

Як повідомляли Українські Новини, Києві зафіксували перевищення допустимих концентрацій шкідливих речовин в повітрі.

Тим часом, синоптик попередив про погодні аномалії влітку з природними катаклізмами, градом, шквалами і спекою.

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