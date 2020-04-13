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13 апреля 2020, понедельник, 12:47 1124
Бизнес 2020-04-13T13:27:43+03:00
Українські Новини
Против двух чиновников Приватбанка подают иск за клевету на Суркисов

Против двух чиновников Приватбанка подают иск за клевету на Суркисов

Александр Мазур
Приватбанк, Национализация Приватбанка, Братья Суркисы

Адвокат Суркисов будет судиться с чиновниками Приватбанка за их неправдивые комментарии о братьях.

Адвокат 6 компаний Игоря и Григория Суркисов Виктор Борух заявил, что подает в суд на двух сотрудников АО КБ "Приватбанк" за "распространения заведомо ложной информации" о бизнесменах. Об этом стало известно из опубликованного "НВ" письма адвоката в адрес редакции, которой сотрудники Приатбанка давали коментарии.

"По поручению наших клиентов намерены обратиться в суд и правоохранительные органы Украины с заявлением о совершении замглавы правления АО КБ «Приватбанк» Галиной Пахачук и юридическим советником АО КБ «Приватбанк» Андреем Пожидаевым преступления с целью не процессуального влияния на судей, а также распространения заведомо ложной информации", - говорится в письме адвоката в редакцию. 

Виктор Борух называет комментарии Галины Пахачук и Андрея Пожидаева не соответствующими действительности. "Они являются сфабрикованной информацией с целью искажения общественного мнения в отношении клиентов, а также незаконного давления на суд", - говорит адвокат.

По его словам, в публикации содержится информация, направленная на публичную дискредитацию Игоря и Григория Суркисов, многолетних спонсоров украинского спорта, меценатов и общественных деятелей, которые регулярно оказывают ощутимую помощь согражданам и медицинским учреждениям Украины.

"Только за последние несколько недель Суркисы профинансировали приобретение крайне важного, суперсовременного диагностического оборудования для Института сердца, где организован прием больных коронавирусом.

Совместно с руководством киевской городской клинической больницы №4, братья Суркисы реализуют проект помощи госпиталю во время пандемии COVID-19. Они полностью оплатили дорогостоящий ремонт стационарных кислородных трасс, а также установку новых точек подачи кислорода.

Кроме того, Игорь и Григорий Суркисы проспонсировали закупку полного комплекта современного автоматического биохимического анализатора, который был доставлен в Киевскую городскую клиническую больницу №9. Это оборудование необходимо больнице особенно в нынешних условиях большой нагрузки на медицинские учреждения из-за пандемии COVID-19.

Главному военному клиническому госпиталю от руководства киевского “Динамо” были переданы товары первой необходимости для госпитализированных бойцов АТО. А жителям Славянска, Донецкой области отправлено более 4 тонн продовольственных наборов", - приводит пример благотворительных мероприятих Суркисов их адвокат.

Виктор Борух представляет интересы 6 компаний Суркисов - CAMERIN INVESTMENTS LLP, SUNNEX INVESTMENTS LLP, TAMPLEMON INVESTMENTS LLP, BERLINI COMMERCIAL LLP, LUMIL INVESTMENTS LLP, SOFINAM INVESTMENTS LLP.

Напомним, что в карантин Приватбанк выплатил членам набсовета полумиллионные гонорары.

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