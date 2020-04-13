Против двух чиновников Приватбанка подают иск за клевету на Суркисов

Адвокат Суркисов будет судиться с чиновниками Приватбанка за их неправдивые комментарии о братьях.

Адвокат 6 компаний Игоря и Григория Суркисов Виктор Борух заявил, что подает в суд на двух сотрудников АО КБ "Приватбанк" за "распространения заведомо ложной информации" о бизнесменах. Об этом стало известно из опубликованного "НВ" письма адвоката в адрес редакции, которой сотрудники Приатбанка давали коментарии.

"По поручению наших клиентов намерены обратиться в суд и правоохранительные органы Украины с заявлением о совершении замглавы правления АО КБ «Приватбанк» Галиной Пахачук и юридическим советником АО КБ «Приватбанк» Андреем Пожидаевым преступления с целью не процессуального влияния на судей, а также распространения заведомо ложной информации", - говорится в письме адвоката в редакцию.

Виктор Борух называет комментарии Галины Пахачук и Андрея Пожидаева не соответствующими действительности. "Они являются сфабрикованной информацией с целью искажения общественного мнения в отношении клиентов, а также незаконного давления на суд", - говорит адвокат.

По его словам, в публикации содержится информация, направленная на публичную дискредитацию Игоря и Григория Суркисов, многолетних спонсоров украинского спорта, меценатов и общественных деятелей, которые регулярно оказывают ощутимую помощь согражданам и медицинским учреждениям Украины.

"Только за последние несколько недель Суркисы профинансировали приобретение крайне важного, суперсовременного диагностического оборудования для Института сердца, где организован прием больных коронавирусом.

Совместно с руководством киевской городской клинической больницы №4, братья Суркисы реализуют проект помощи госпиталю во время пандемии COVID-19. Они полностью оплатили дорогостоящий ремонт стационарных кислородных трасс, а также установку новых точек подачи кислорода.

Кроме того, Игорь и Григорий Суркисы проспонсировали закупку полного комплекта современного автоматического биохимического анализатора, который был доставлен в Киевскую городскую клиническую больницу №9. Это оборудование необходимо больнице особенно в нынешних условиях большой нагрузки на медицинские учреждения из-за пандемии COVID-19.

Главному военному клиническому госпиталю от руководства киевского “Динамо” были переданы товары первой необходимости для госпитализированных бойцов АТО. А жителям Славянска, Донецкой области отправлено более 4 тонн продовольственных наборов", - приводит пример благотворительных мероприятих Суркисов их адвокат.

Виктор Борух представляет интересы 6 компаний Суркисов - CAMERIN INVESTMENTS LLP, SUNNEX INVESTMENTS LLP, TAMPLEMON INVESTMENTS LLP, BERLINI COMMERCIAL LLP, LUMIL INVESTMENTS LLP, SOFINAM INVESTMENTS LLP.

Напомним, что в карантин Приватбанк выплатил членам набсовета полумиллионные гонорары.