Обмін полоненими відбудеться на тижні, - обмудсмен Денісова

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що обмін утримуваними особами відбудеться цього тижня. Раніше Офіс Президента заперечував те, що обмін відбудеться в середу .

Про це вона повідомила у своєму відеозверненні, передають Українські Новини.

"Хочу повідомити, що черговий етап взаємного звільнення громадян у процесі підготовки. Він відбудеться на цьому тижні. На даний момент переговори тривають. Зокрема, здійснюються останні погодження дати, списків і логістики передачі громадян", - сказала вона.

Вона зазначила, що цей обмін ускладнюється тим, що він здійснюється в період карантину.

Також вона підкреслила, що українські громадяни, які повернутися, пройдуть обов'язкову 2-тижневу обсервацію.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Офіс Президента заявив, що Тристороння контактна група по врегулюванню ситуації на Донбасі (Україна - ОБСЄ - Росія) домовилася про обмін утримуваними особами не пізніше Великодня.

Православна Пасха цього року відзначатимуть 19 квітня.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська сторона в Мінську передала список з понад 200 прізвищ для майбутнього обміну полонених.