Генерал-майору СБУ Шайтанову повідомили про підозру у держзраді та теракті

Офіс генерального прокурора повідомив генерал-майору СБУ Валерію Шайтанову про підозру у державній зраді і терористичному акті. Про це Українським Новинам повідомили в офісі генерального прокурора. "Йому повідомлено про підозру за статтями 258 та 111 Кримінального кодексу", - сказали у відомстві. Офіс генпрокурора вже подав до суду клопотання про взяття Шайтанова під варту без альтернативи застави. Шевченківський районний суд Києва розгляне запобіжний захід у середу та четвер. Як повідомляли Українські Новини, Служба безпеки України затримала генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова за підозрою в плануванні вбивства колишнього командира добровольчого батальйону сил антитерористичної операції Адама Осмаєва за завданням російських спецслужб. Раніше повідомлялося про те, що журналіст Юрій Бутусов оприлюднив інформацію, згідно з якою спецоперацію по затриманню Корбана проводив колишній керівник спецпідрозділу Служби безпеки України "Альфа" Шайтанів, причетний до штурму Будинку профспілок в Києві.