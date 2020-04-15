У Києві обдзвонюють людей на самоізоляції. Вже здійснили 4,7 тис. дзвінків

Оператори Моніторингового центру Київської міської державної адміністрації (КМДА) щодо протидії поширенню коронавірусу здійснили понад 4,7 тис. дзвінків для контролю за дотриманням режиму самоізоляції громадянами, в тому які перебували в країнах з великим рівнем поширення коронавирусной інфекції, в той час, як у Києві вже 612 хворих коронавірусом.

Про це мер Києва, голова КМДА Віталій Кличко повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

Під час дзвінків також з'ясовується коло спілкування людей, що перебувають на самоізоляції з підозрою на коронавірус.

Кличко зазначив, що КМДА уповноважила міські служби та сімейних лікарів здійснювати контроль за додержанням режиму самоізоляції киянами.

Міські служби будуть допомагати поліції в контролі, а громадянам - в дотриманні режиму.

Як повідомляли Українські Новини, самоізоляцію українців почали перевіряти через мобільний застосунок.

Раніше у КМДА говорили, що самоізоляцію пацієнтів будуть перевіряти, зателефонувавши по телефону, або при очному візит Національної поліції, службовців ЖКГ або лікарів.