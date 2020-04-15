Поворозник не відсторонений від посади

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник, якого СБУ підозрює у вимаганні $125 тис. хабара від забудовника, не відсторонений від посади.

Про це Українським Новинам повідомила прессекретар мера Києва, голови Київміськадміністрації Віталія Кличка Оксана Зінов'єва.

"На даний момент ніяких офіційних документів, а саме ухвали слідчого судді з того, що відбувалося вчора в кабінеті Поворозника, немає", - сказала вона.

За її словами, КМДА чекає це визначення суду для прийняття подальших рішень.

Як повідомляли Українські Новини, Злужба безпеки України підозрює першого заступника голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Миколи Поворозника у вимаганні через посередника 125 тис. доларів хабара від представника компанії-забудовника за вплив на прийняття рішення про погодження містобудівних умов і обмежень. За його словами, операцію проводило управління СБУ у Києві та області в рамках розслідування справи за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу.

Також Кличко просить НАБУ розслідувати можливу причетність свого заступника Поворозника до вимагання хабара.

Раніше чиновники КМДА погоріли на розкрадання мільйонів бюджетних коштів.