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11 ноября 2019, понедельник, 16:00 106
Силовые структуры 2019-11-11T16:34:21+02:00
Українські Новини
Чиновники КГГА погорели на хищении миллионов бюджетных средств

Чиновники КГГА погорели на хищении миллионов бюджетных средств

СБУ, КГГА, коррупция в КГГА
Коррупция в КГГА. Фото: прес-служба СБУ
Коррупция в КГГА. Фото: прес-служба СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила хищение бюджетных средств должностными лицами одного из учреждений Департамента молодежи и спорта КГГА.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передают Українські Новини.

"Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица "зарабатывали" на закупках спортивного инвентаря в детско-юношеские заведения. Они закупали продукцию сомнительного качества через подконтрольную фирму по искусственно завышенным ценам", - сказано в сообщении.

Как отметили в правоохранительных органах, для этого фигуранты дела подделывали документацию по проведению тендерных процедур и поставок на баланс приобретенных товаров на общую сумму 1,2 млн грн.

Также отмечается, что во время санкционированных обысков по адресу предприятия-поставщика и в помещении одного из учреждений Департамента молодежи и спорта КГГА правоохранители обнаружили документы и другие вещественные доказательства проведения сделок.

Фото: прес-служба СБУФото: прес-служба СБУ

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины.

Как сообщали Українські Новини, ранее СБУ провела обыск в столичный бизнес-центр: под подозрением – Столар.

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