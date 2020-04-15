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15 квітня 2020, середа, 11:43 26
Медицина 2020-04-15T13:15:03+03:00
Українські Новини
Я б заборонив і закрив все, де можливе масове скупчення людей, — головний санітарний лікар

Я б заборонив і закрив все, де можливе масове скупчення людей, — головний санітарний лікар

Валерия Драгомирова
МОЗ, Пасха, Церква, Великдень-2020, Масове скупчення
Віктор Ляшко. Фото: Facebook/American Chamber of Commerce in Ukraine
Віктор Ляшко. Фото: Facebook/American Chamber of Commerce in Ukraine

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що закрив би все, де є можливість масового скупчення людей, як це було біля церков у Вербну неділю.

Про це він сказав в інтерв'ю порталу "НВ", передають Українські Новини.

"Якщо ви мене питаєте, як головного санітарного лікаря України, я вам серйозно кажу: я б заборонив і закрив все, де є можливість масового скупчення людей", - сказав Ляшко.

За його словами, уряд переконував керівництво церков в доцільності закриття або обмеження доступу до храмів під час служби.

Ляшко зазначив, що вплинути на скупчення людей біля церков можна хіба що силовими методами, а це призвело б до сутичок.

Як повідомляли Українські Новини, Українська православна церква (у канонічному єднанні з Московським патріархатом) проведе в храмах великодні богослужіння з можливістю присутності парафіян на вулиці.

Офіс Президента заявляє, що 12 квітня, на католицьку Пасху, храми відвідали 126 тис. українців, в той час як в 2019 році таких було 3 млн.

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