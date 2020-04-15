Я б заборонив і закрив все, де можливе масове скупчення людей, — головний санітарний лікар

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що закрив би все, де є можливість масового скупчення людей, як це було біля церков у Вербну неділю.

Про це він сказав в інтерв'ю порталу "НВ", передають Українські Новини.



"Якщо ви мене питаєте, як головного санітарного лікаря України, я вам серйозно кажу: я б заборонив і закрив все, де є можливість масового скупчення людей", - сказав Ляшко.



За його словами, уряд переконував керівництво церков в доцільності закриття або обмеження доступу до храмів під час служби.



Ляшко зазначив, що вплинути на скупчення людей біля церков можна хіба що силовими методами, а це призвело б до сутичок.



Як повідомляли Українські Новини, Українська православна церква (у канонічному єднанні з Московським патріархатом) проведе в храмах великодні богослужіння з можливістю присутності парафіян на вулиці.



Офіс Президента заявляє, що 12 квітня, на католицьку Пасху, храми відвідали 126 тис. українців, в той час як в 2019 році таких було 3 млн.