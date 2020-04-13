В этом году на католическую Пасху в церкви пришли 126 тыс. человек, в прошлом — 3 млн., — Офис Президента

Офис Президента заявляет, что 12 апреля, на католическую Пасху, храмы посетили 126 тыс. украинцев, в то время как в 2019 году таковых было 3 млн.

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента, передают Українськi Новини.

"О праздновании пасхальных праздников шла речь на традиционном совещании под председательством Президента Владимира Зеленского по вопросам борьбы с коронавирусом. В частности, на празднование Пасхи западного обряда в храмы пришло примерно 126 тыс. украинцев по сравнению с почти 3 млн человек в прошлом году", - сказано в нем.

За нарушение карантинных условий во время богослужений Национальная полиция составила админпротоколы в 7 областях.

На православную Пасху церкви готовятся к богослужениям онлайн, а украинцы заказали более 14 тыс. посылок с освященными пасками, которые будут доставлены на этой неделе.

"Эти цифры показывают, что многие священнослужители и прихожане осознают страшную опасность, которую представляет эпидемия коронавируса. Ежедневно у нас заражаются уже не десятки, а сотни. И собрание, толпы на пасхальные праздники - прямой путь заболеть самому и заразить близких. Поэтому Пасха в новом формате в этом году - это настоящее проявление любви к ближнему", - сказал Зеленский.

Кроме того, на совещании обсуждались возможности поставок в больницы аппаратов искусственной вентиляции легких отечественного производства.

На данный момент продолжается проверка технических параметров аппаратов двух украинских компаний.

Если их показатели качества будут соответствовать зарубежному оборудованию, украинские больницы получат сотни аппаратов уже в ближайшие недели.

"Стоимость таких аппаратов искусственной вентиляции легких в разы меньше, чем зарубежного оборудования. Мы сможем лучше обеспечить наших врачей и спасти больше жизней", - сказал Зеленский.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в ходе совещания сообщил, что 156 тыс. украинцев за границей пользуются возможностями программы МИД для решения своих логистических вопросов.

Как сообщали Українські Новини, Пасхальную Литургию в честь католической Пасхи можно было посмотреть по телевизору, чтобы не нарушать карантин и не идти в церковь.

В то же время, украинская Греко-католическая церковь будет проводить освящение пасок онлайн.

Киево-Печерская лавра будет транслировать пасхальную службу на сайте.