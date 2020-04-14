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14 апреля 2020, вторник, 13:07 2249
Силовые структуры 2020-04-14T13:07:36+03:00
Українські Новини
ГБР начало расследовать дело против Штанько, который тайно записывал брата Ермака

ГБР начало расследовать дело против Штанько, который тайно записывал брата Ермака

Ольга Фандорина
Расследование, ГБР, Андрей Ермак, Записи Ермака, Денис Ермак
Государственное бюро рсследований ДБР ГБР Фото: Радіо Свобода
Государственное бюро рсследований ДБР ГБР Фото: Радіо Свобода

Госбюро расследований открыло уголовное производство по факту провокационных действий Дмитрия Штанько, записавшего резонансное видео с братом главы Офиса Президента Андрея Ермака Денисом, в отношении банкира Алексея Морозова.

Об этом говорится в копии выдержки из Единого реестра досудебных расследований, которая есть в распоряжении Українських Новин.

Дело открыто по заявлению Морозова 10 апреля.

Уголовное производство расследуется по части 2 статьи 370 (провокация взятки) Уголовного кодекса.

Согласно фабуле дела, должностные лица СБУ в октябре 2018 года совершили провокацию подкупа с участием Штанько, то есть действия по побуждению его на предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды, чтобы потом раскрыть того, кто принял предложение.

Как сообщали Українськi Новини, адвокат Морозова Мостовенко заявляет, что Штанько - внештатный агент СБУ и профессиональный провокатор.

Морозов является обвиняемым по делу о предложении неправомерной выгоды служебному лицу.

Согласно материалам дела в 2018-19 годах он был посредником в заключении договора аренды помещения ликвидированного банка "Хрещатик" фирмой "Фингарант", учредителем и директором которой был Штанько.

Морозов обратился к правоохранительным органам с просьбой начать уголовное производство в отношении сотрудников СБУ и ГПУ, которые, по его мнению, руководили действиями Штанько и создали условия для совершения им преступления, то есть имело место провокация подкупа.

Штанько настойчиво предлагал Морозову сдать в аренду помещение по заниженной стоимости за вознаграждение.

Как сообщали Українськi Новини, брат руководителя Офиса Президента Андрея Ермак Денис заявляет, что в видеозаписи, опубликованной депутатом Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Гео Леросом, слова вырваны из контекста.


31 марта Андрей Ермак обвинил Лероса в продвижении обманным путем чиновника Киевской городской государственной администрации времен Президентства Петра Порошенко на должность заместителя министра.

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