Т.в.о. міністра освіти Мандзій за березень заробила майже в 2,5 рази менше держсекретаря

Заробітна плата тимчасово виконуючої обов'язки обов'язки міністра освіти і науки Любомири Мандзій, яка раніше повідомила, що документи для зарахування дітей в перший клас можна буде подати через інтернет або перенести термін їх прийому, за березень становить 56 тис. гривень, її заступників - від 57 тис. до 60 тис. гривень, державного секретаря міністерства - 137 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді Міністерства освіти і науки на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Мандзій в березні (призначено т.в.о. міністра 25 березня), становила 56 205 гривень, з них посадовий оклад - 45 994 гривні, надбавка за роботу в умовах режимних обмежень - 6 899 гривень, відпускні - 1 041 гривню, перерахунок зарплати за лютий - 2 639 гривень.

Фактична сума коштів, отримана т.в.о. міністра, становила 45 245 гривень.

Зарплата першого заступника міністра Юрія Полюховича становили 57 220 гривень, заступників міністра Єгора Стадного - 57 663 гривні, Петра Коржевского - 58 167 гривень, Максима Ярмистого - 60 191 гривню, Світлани Даниленко - 59 386 гривень і держсекретаря Павла Полянського - 137 340 гривень.

Відповідь на запит Українських Новин

Відповідь на запит Українських Новин про зарплати

Як повідомляли Українські Новини, 25 березня Кабінет Міністрів призначив тимчасово виконуючим обов'язки міністра освіти і науки заступника міністра Любомира Мандзій замість Юрія Полюховича.

Також 4 березня Верховна Рада відправила у відставку попередній склад Кабінету Міністрів при цьому, призначаючи новий Кабмін Шмигаля Рада не призначила нікого на посаду міністра освіти та науки.