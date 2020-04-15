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15 квітня 2020, середа, 06:30 18
Кабмін 2020-04-15T09:30:03+03:00
Українські Новини
Т.в.о. міністра освіти Мандзій за березень заробила майже в 2,5 рази менше держсекретаря

Т.в.о. міністра освіти Мандзій за березень заробила майже в 2,5 рази менше держсекретаря

Елена Новикова
Зарплата, Зарплати в Міносвіти, зарплати чиновників, Любомира Мандзій, Міністерство освіти і науки України, зарплати за березень
Любомира Мандзій. Фото: Facebook/lmandziy
Любомира Мандзій. Фото: Facebook/lmandziy

Заробітна плата тимчасово виконуючої обов'язки обов'язки міністра освіти і науки Любомири Мандзій, яка раніше повідомила, що документи для зарахування дітей в перший клас можна буде подати через інтернет або перенести термін їх прийому, за березень становить 56 тис. гривень, її заступників - від 57 тис. до 60 тис. гривень, державного секретаря міністерства - 137 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді Міністерства освіти і науки на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Мандзій в березні (призначено т.в.о. міністра 25 березня), становила 56 205 гривень, з них посадовий оклад - 45 994 гривні, надбавка за роботу в умовах режимних обмежень - 6 899 гривень, відпускні - 1 041 гривню, перерахунок зарплати за лютий - 2 639 гривень.

Фактична сума коштів, отримана т.в.о. міністра, становила 45 245 гривень.

Зарплата першого заступника міністра Юрія Полюховича становили 57 220 гривень, заступників міністра Єгора Стадного - 57 663 гривні, Петра Коржевского - 58 167 гривень, Максима Ярмистого - 60 191 гривню, Світлани Даниленко - 59 386 гривень і держсекретаря Павла Полянського - 137 340 гривень.

Відповідь на запит Українських НовинВідповідь на запит Українських Новин

Відповідь на запит Українських Новин про зарплатиВідповідь на запит Українських Новин про зарплати

Як повідомляли Українські Новини, 25 березня Кабінет Міністрів призначив тимчасово виконуючим обов'язки міністра освіти і науки заступника міністра Любомира Мандзій замість Юрія Полюховича.

Також 4 березня Верховна Рада відправила у відставку попередній склад Кабінету Міністрів при цьому, призначаючи новий Кабмін Шмигаля Рада не призначила нікого на посаду міністра освіти та науки.

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