Подождать или подать документы онлайн. Как оформить ребенка в первый класс, пока все на карантине

Пока для школьников, которые отправились на карантин, стартует проект "Всеукраинская школа онлайн", в министерстве образования и науки решили, что документы для зачисления детей в первый класс можно будет подать через интернет или перенести срок их приема. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Сообщается, что решение о гибком режиме приема документов на время карантина может принять основатель (руководитель) учреждения общего среднего образования.

"Сроки приема документов для зачисления определяют на местах. Однако из-за эпидемиологической ситуации мы рекомендуем организовать этот процесс после карантина. Также напоминаем, что при зачислении в первый класс запрещено проводить конкурсы и мероприятия для проверки знаний и компетенций ребенка. Это допустимо только для частных учебных заведений и специализированных учреждений системы культуры и спорта", - сообщила временная исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий.

Информацию о сроках приема документов и способах их подачи должны опубликовать в течение двух рабочих дней со дня принятия решения на сайтах учебных заведений.

Как сообщали Українські Новини, Министерство образования и науки с 6 апреля будет проводить трансляции видео-уроков на своем Youtube-канале и 11 телеканалах по 11 предметам для учеников 5-11 классов на период действия карантина.

Директор Львовской школы не рекомендовал родителям и тедям смореть каналы 112, Zik и NewsOne для дистанционного обучения школьников. Учителям запретили пользоваться контентом из этих каналов.