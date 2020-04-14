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14 квітня 2020, вівторок, 20:29 18
Президент 2020-04-14T21:30:02+03:00
Українські Новини
Двадцяті числа квітня визначальні у динаміці коронавірусу, - Зеленський

Двадцяті числа квітня визначальні у динаміці коронавірусу, - Зеленський

Ярина Вацяк
Карантин, Володимир Зеленський, Коронавірус, коронавірус в Україні, Covid-19
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

Президент Володимир Зеленський заявляє, що 20-ті числа квітня будуть визначальними в динаміці коронавіруса в Україні в той час, як в Італії та Іспанії починають послаблювати карантин,. 

Про це він сказав у відеозверненні, передають Українські Новини.

"Аналізуючи статистику хворих в Україні в останні дні, можна відзначити певну стабілізацію, різкого стрибка не відбулося завдяки свідомості громадян, які дотримуються самоізоляції, і це слід продовжувати. Маємо чітко усвідомити: розслаблятися рано, розслаблятися дуже небезпечно. Якщо Італія та Іспанія вже пройшли або проходять пік епідемії, то у нас попереду ключовий, визначальний період – це 20-ті числа квітня. Тому важливо на Великдень кожному українцю залишатися вдома", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що Україна нарощує кількість тестувань на коронавірус і вже збільшила кількість таких тестувань на добу втричі.

Як повідомляли Українські Новини, майже 70% українців вважають карантин ефективним.

Крім того, 70% опитаних "Рейтингом" за продовження карантину до червня у разі загострення епідемічної ситуації, 80% - за посилення карантинних заходів на Великдень.

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