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14 апреля 2020, вторник, 12:39 38
Общество 2020-04-14T12:39:15+03:00
Українські Новини
Почти 70% украинцев считают карантин эффективным

Почти 70% украинцев считают карантин эффективным

Ольга Фандорина
Опрос, Соцопрос, Карантин, карантин в Украине

68% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг", считают введенный карантин эффективным.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

При этом 25% опрошенных считают карантин не эффективным, а 8% - затруднились ответить.

Также 61% опрошенных считает оптимальными принятые властями меры, 17% - считают принятые меры слишком мягкими, 15% - слишком жесткими и 7% - затруднились ответить.

Кроме этого, 55% опрошенных считают эффективной реакцию Президента Владимира Зеленского на угрозу коронавируса, 31% считают его реакцию не эффективной, 14% - затруднились ответить.

41% респондентов считают не эффективной реакцию на данную угрозу Министерства здравоохранения, 41% - эффективной, 15% - затруднились ответить.

39% считают эффективной реакцию на угрозу коронавируса Министерства внутренних дел, 35% - считают ее не эффективной, 25% - затруднились ответить.

Также 29% считают не эффективной реакцию премьер-министра Дениса Шмыгаля, 28% - эффективной и 43% - затруднились ответить.

Опрос проводился 10-12 апреля среди 2 тыс. совершеннолетних граждан на всей подконтрольной Украине территории методом телефонного интервью с использованием компьютера.

Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,2%.

Как сообщали Українські Новини, 70% опрошенных "Рейтингом" за продление карантина до июня в случае обострения эпидемической ситуации, 80% - за усиление карантинных мер на Пасху.

Также треть киевлян против запрета гулять в парках.

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