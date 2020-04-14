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14 квітня 2020, вівторок, 20:30 21
Верховна Рада і партії 2020-04-14T21:02:32+03:00
Українські Новини
Рада визначилася з датою наступного позачергового засідання

Рада визначилася з датою наступного позачергового засідання

Надежда Комендантова
Верховная Рада, Парламент, позачергови засідання, Давід Арахамія
Верховна Рада в масках.
Верховна Рада в масках.

В той час, як голова Верховної Ради Дмитро Разумков прогнозує проведення позачергового засідання Ради 16-22 квітня, стало відомо, Верховна Рада проведе позачергове засідання для розгляду змін до регламенту 16 квітня.

Про це голова фракції "Слуга народу" в Раді Давид Арахамія заявив в ефірі каналу "Україна 24", передають Українські Новини.

"Прийняли рішення на післязавтра, в четвер зробити ще одну позачергову сесію і основним питанням поставити зміни в закон про регламент для того, щоб боротися з так званим правкотерроризмом", - заявив він.

Він зазначив, що це питання було обговорено на нараді в Раді з прем'єр-міністром Денисом Шмыгалем.

За його словами, засідання ініціює Президент Володимир Зеленський.

Арахамія також зазначив, що засідання Ради не можна буде зібрати раніше 13:00, оскільки до цього часу на телеканалі "Рада" транслюють уроки для школярів.

Як повідомляли Українські Новини, рекордні поправки до "антиколомойскому" закону будуть голосувати цілими абзацами.

Раніше Рада прийняла в першому читанні "антиколомойский закон" - олігархові не повернуть Приватбанк навіть за рішенням суду.

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