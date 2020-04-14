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14 апреля 2020, вторник, 19:25 96
Общество 2020-04-14T19:51:53+03:00
Українські Новини
Эколог рассказала, кто в первую очередь пострадает из-за загрязнения воздуха от лесных пожаров

Эколог рассказала, кто в первую очередь пострадает из-за загрязнения воздуха от лесных пожаров

Елена Новикова
Пожар, Аллергия, Аллергики, Эколог, Пожары в лесах
Пожар. Фото: od.dsns.gov.ua
Пожар. Фото: od.dsns.gov.ua

Люди, склонные к аллергии, в первую очередь будут ощущать проблемы со здоровьем из-за загрязнения воздуха вследствие масштабных лесных пожаров, в то время, как пожар в Чернобыльской зоне отчуждения не угрожает расположенным в ней опасным объектам.

Об этом Українським Новинам сообщила эксперт по вопросам экологии, доцент кафедры экологической безопасности та экономики природопользования Полесского национального университета Наталия Бордюг.

"В первую очередь аллергики будут ощущать загрязнение воздуха из-за пожаров в лесах", - сказала она.

Бордюг отметила, что это обусловлено тем, что аллергики плохо переносят дым от сжигания травы и лесных пожаров из-за наличия в нем смолистых и эфирных веществ, которые плохо влияют на органы дыхания.

Также из-за загрязнения воздуха в результате пожаров в лесах пострадают люди с болезнями дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

По ее словам, любой человек, находящийся в районе интенсивного загрязнения воздуха, будет ощущать проблемы со здоровьем из-за недостатка кислорода и повышенной концентрации углекислого газа и других загрязняющих веществ в воздухе.

Как сообщали Українські Новини, вирусолог Наталься Кожан заявила, что загрязненный вследствие пожаров воздух способствует более тяжелому течению заболевания у инфицированных коронавирусом.

Также эколог сообщила, что на восстановление природы в Чернобыльской зоне понадобится не менее 20-30 лет.

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