На восстановление природы в Чернобыльской зоне понадобится не менее 20-30 лет, - эколог

На восстановление после масштабных пожаров, очаги которых до сих пор не ликвидировали, уникальной растительности и популяции животных в лесах Чернобыльской зоны отчуждения понадобится не менее 20-30 лет.

Об этом Українським Новинам сообщила эксперт по вопросам экологии, доцент кафедры экологической безопасности и экономики природопользования Полесского национального университета Наталия Бордюг.

"В Чернобыльской зоне уничтожается не только лес, но и все живые организмы, уникальные растения, которые недавно восстановились, и животные, которые там существуют… На восстановление понадобится не менее 20-30 лет", -сказала она.

Также Бордюг сообщила, что помимо растений и животных долго будет восстанавливаться плодородный слой почвы со всеми семенами в нем.

Она заявила, что уровень радионуклидов в Чернобыльской зоне, где непосредственно горят леса, превышает норму в 20 раз, однако в рамках Киевской области этот уровень остается в пределах нормы.

Как сообщали Українські Новини, Кабмин выделил 44,8 млн гривен на ликвидацию последствий пожаров в Чернобыльской зоне.

Тем временем, загрязненный пожарами воздух из Чернобыля направляется на юг.