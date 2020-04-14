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14 апреля 2020, вторник, 18:42 731
Общество 2020-04-14T18:50:36+03:00
Українські Новини
На восстановление природы в Чернобыльской зоне понадобится не менее 20-30 лет, - эколог

На восстановление природы в Чернобыльской зоне понадобится не менее 20-30 лет, - эколог

Ярина Вацяк
Экология, ЧАЭС, Природа, Пожар в Чернобыльской зоне, Чернобыльская зона
Пожар в Чернобыльской зоне. Фото: ГосЧС
Пожар в Чернобыльской зоне. Фото: ГосЧС

На восстановление после масштабных пожаров, очаги которых до сих пор не ликвидировали, уникальной растительности и популяции животных в лесах Чернобыльской зоны отчуждения понадобится не менее 20-30 лет.

Об этом Українським Новинам сообщила эксперт по вопросам экологии, доцент кафедры экологической безопасности и экономики природопользования Полесского национального университета Наталия Бордюг.

"В Чернобыльской зоне уничтожается не только лес, но и все живые организмы, уникальные растения, которые недавно восстановились, и животные, которые там существуют… На восстановление понадобится не менее 20-30 лет", -сказала она.

Также Бордюг сообщила, что помимо растений и животных долго будет восстанавливаться плодородный слой почвы со всеми семенами в нем.

Она заявила, что уровень радионуклидов в Чернобыльской зоне, где непосредственно горят леса, превышает норму в 20 раз, однако в рамках Киевской области этот уровень остается в пределах нормы.

Как сообщали Українські Новини,  Кабмин выделил 44,8 млн гривен на ликвидацию последствий пожаров в Чернобыльской зоне.

Тем временем, загрязненный пожарами воздух из Чернобыля направляется на юг.

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