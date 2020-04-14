Еколог розповіла, хто в першу чергу постраждає через забруднення повітря від лісових пожеж

Люди, схильні до алергії, у першу чергу будуть відчувати проблеми зі здоров'ям через забруднення повітря внаслідок масштабних лісових пожеж, в той час, як пожежа в Чорнобильській зоні відчуження не загрожує розташованим в ній небезпечних об'єктам.

Про це Українським Новинам повідомила експерт з питань екології, доцент кафедри екологічної безпеки та економіки природокористування Поліського національного університету Наталія Бордюг.

"В першу чергу, алергіки будуть відчувати забруднення повітря через пожежі у лісах", - сказала вона.

Бордюг зазначила, що це обумовлено тим, що алергіки погано переносять дим від спалювання трави і лісових пожеж за наявності в ньому смолистих і ефірних речовин, які погано впливають на органи дихання.

Також через забруднення повітря в результаті пожеж в лісах постраждають люди з хворобами дихальної і серцево-судинної систем.

За її словами, будь-яка людина, що знаходиться в районі інтенсивного забруднення повітря, буде відчувати проблеми зі здоров'ям через нестачу кисню і підвищеної концентрації вуглекислого газу та інших забруднюючих речовин у повітрі.

Як повідомляли Українські Новини, вірусолог Наталься Кожан заявила, що забруднене внаслідок пожеж повітря сприяє більш тяжкому перебігу захворювання у інфікованих коронавірусом.

Раніше еколог повідомила, що на відновлення природи в Чорнобильській зоні знадобиться не менше 20-30 років.