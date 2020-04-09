Из-за загрязненного пожарами воздуха людям сложнее переносить коронавирус, - вирусолог

Вирусолог, представитель Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов Наталья Кожан заявляет, что загрязненный вследствие частых масштабных пожаров воздух способствует более тяжелому течению заболевания у инфицированных коронавирусом граждан.

Об этом она сообщила Українським Новинам.

"Если человек, который регулярно дышит загрязненным воздухом, находясь вблизи пожара, инфицируется коронавирусом, то он будет сложнее переносить его в связи с тем, что у него будут проблемы с иммунной системой", - сказала она.

Также Кожан сравнила регулярное вдыхание загрязненного воздуха с курением, отказаться от которого во время пандемии коронавируса рекомендует Всемирная организация здравоохранения.

Она отметила, что страшнее тем, кто живет в районе пожаров, так как их иммунная система больше всего повреждается.

Как защититься от коронавируса:

избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ, минимальная дистанция - 1,5 метра;

не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта;

термически обрабатывайте продукты – не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца;

в случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как защититься от коронавируса

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