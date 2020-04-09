Из-за загрязненного пожарами воздуха людям сложнее переносить коронавирус, - вирусолог

Вирусолог, представитель Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов Наталья Кожан заявляет, что загрязненный вследствие частых масштабных пожаров воздух способствует более тяжелому течению заболевания у инфицированных коронавирусом граждан. Об этом она сообщила Українським Новинам. "Если человек, который регулярно дышит загрязненным воздухом, находясь вблизи пожара, инфицируется коронавирусом, то он будет сложнее переносить его в связи с тем, что у него будут проблемы с иммунной системой", - сказала она. Также Кожан сравнила регулярное вдыхание загрязненного воздуха с курением, отказаться от которого во время пандемии коронавируса рекомендует Всемирная организация здравоохранения. Она отметила, что страшнее тем, кто живет в районе пожаров, так как их иммунная система больше всего повреждается. Как защититься от коронавируса: избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ, минимальная дистанция - 1,5 метра; не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта; термически обрабатывайте продукты – не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца; в случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу. Как защититься от коронавируса Ранее Українські Новини писали, куда и при каких условиях можно выходить пенсионерам в карантин. Также в Кировоградской области женщина с коронавирусом умерла через семь минут после госпитализации.