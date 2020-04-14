На відновлення природи в Чорнобильській зоні знадобиться не менше 20-30 років, - еколог

На відновлення після масштабних пожеж, осередки яких досі не ліквідували, унікальної рослинності і популяції тварин у лісах Чорнобильської зони відчуження знадобиться не менше 20-30 років.

Про це Українським Новинам повідомила експерт з питань екології, доцент кафедри екологічної безпеки та економіки природокористування Поліського національного університету Наталія Бордюг.

"У Чорнобильській зоні знищується не тільки ліс, але і всі живі організми, унікальні рослини, які нещодавно відновилися, і тварини, які там існують... На відновлення знадобиться не менше ніж 20-30 років", -сказала вона.

Також Бордюг повідомила, що крім рослин і тварин довго буде відновлюватися родючий шар грунту з усіма насінням в ньому.

Вона заявила, що рівень радіонуклідів в Чорнобильській зоні, де безпосередньо горять ліси, перевищує норму в 20 разів, проте в рамках Київської області цей рівень залишається в межах норми.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін виділив 44,8 млн гривень на ліквідацію наслідків пожеж у Чорнобильській зоні.

Тим часом, забруднене пожежами повітря з Чорнобиля прямує на південь.