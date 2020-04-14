На ликвидацию последствий пожаров в Чернобыльской зоне Кабмин выделил 44, 8 млн гривен

Кабинет Министров выделил Министерству энергетики и защиты окружающей среды 44,8 млн гривен на ликвидацию последствий пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения.

Об этом говорится в распоряжении №407 от 13 апреля, передают Українськi Новини.

"Выделить Министерству энергетики и защиты окружающей среды 44,8 млн гривен (для Государственного агентства по управлению зоной отчуждения - 34,8 млн гривен и Государственного агентства лесных ресурсов - 10 млн гривен) для осуществления мероприятий по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами в зоне отчуждения, зоне безусловного (обязательного) отселения и на прилегающих к ним землях государственных предприятий, которые принадлежат к сфере управления Государственного агентства лесных ресурсов", - говорится в нем.

Данные средства выделены из резервного фонда государственного бюджета.

Как сообщали Українськi Новини, ГосЧС с 4 апреля продолжает тушить пожар в Чернобыльской зоне, который распространился на территорию 4 лесничеств.

Также Рада сократила финансирование на безопасность ЧАЭС и поддержку экологии в Зоне отчуждения.