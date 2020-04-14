Кабмін встановив, хто буде виконувати повноваження прем'єр-міністра у разі відсутності Шмигаля

Кабінет Міністрів встановив, що у разі відсутності прем'єр-міністра Дениса Шмигаля його повноваження виконує віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Про це йдеться в постанові №274 від 25 березня, передають Українські Новини.

"Встановити, що у разі відсутності прем'єр-міністра україни його повноваження здійснює віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій", - йдеться в постанові.

Цією постановою Кабмін визначив питання, які знаходяться в компетенції віце-прем'єрів.

Документ встановлює, що у разі відсутності з поважних причин Резнікова, його повноваження виконує віце-прем'єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко, в разі відсутності Пристайко - його повноваження виконує віце-прем'єр-міністр, міністр цифровий трансформації Михайло Федоров, в разі відсутності Федорова його повноваження виконує Резніков.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленського та Шмигаля тестували на коронавірус.

Пристайко змінив Кулебу на посаді голови комісії з координації євроатлантичної інтеграції.