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14 квітня 2020, вівторок, 19:02 5
Кабмін 2020-04-14T19:02:26+03:00
Українські Новини
Кабмін встановив, хто буде виконувати повноваження прем'єр-міністра у разі відсутності Шмигаля

Кабмін встановив, хто буде виконувати повноваження прем'єр-міністра у разі відсутності Шмигаля

Елена Новикова
Вадим Пристайко , Михайло Федоров, Прем'єр-міністр, Денис Шмигаль, Олексій Резніков
Денис Шмигаль. Фото: Facebook.com/Денис Шмигаль
Денис Шмигаль. Фото: Facebook.com/Денис Шмигаль

Кабінет Міністрів встановив, що у разі відсутності прем'єр-міністра Дениса Шмигаля його повноваження виконує віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Про це йдеться в постанові №274 від 25 березня, передають Українські Новини.

"Встановити, що у разі відсутності прем'єр-міністра україни його повноваження здійснює віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій", - йдеться в постанові.

Цією постановою Кабмін визначив питання, які знаходяться в компетенції віце-прем'єрів.

Документ встановлює, що у разі відсутності з поважних причин Резнікова, його повноваження виконує віце-прем'єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко, в разі відсутності Пристайко - його повноваження виконує віце-прем'єр-міністр, міністр цифровий трансформації Михайло Федоров, в разі відсутності Федорова його повноваження виконує Резніков.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленського та Шмигаля тестували на коронавірус.

Пристайко змінив Кулебу на посаді голови комісії з координації євроатлантичної інтеграції.

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