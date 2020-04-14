У вівторок долар різко виріс: курс валют на міжбанку

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в понеділок на 22 коп. у вівторок знизився на 21 коп. до 27,20 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,91-26,96 UAH/USD, потім котирування зросли до 27,16-27,20 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 27,20-27,25 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 14,57% з 23,74 UAH/USD до 27,20 UAH/USD.

Як повідомлялося в Українських Новини, у вівторок, 14 квітня, курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився на 11,15 коп. до 27,3045 UAH/USD, курс купівлі знизився на 17,55 коп. до 26,8224 UAH/USD.

Також НБУ нагадує, що банки не будуть працювати 20 квітня, 1 і 11 травня.

Раніше повідомлялося про те, що Національний банк підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 15 квітня, на 0,92% до 27,0504 UAH/USD.