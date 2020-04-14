Доллар и евро стремительно валятся вниз. Курс валют на 14 апреля

Пока гривна продолжает дорожать, во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 13 апреля на 11,15 коп. до 27,3045 UAH/USD, курс покупки – понизился на 17,55 коп. до 26,8224 UAH/USD. Об этом сообщает BIN.ua. Средний курс покупки евро понизился на 18,14 коп. до 28,9676 UAH/EUR, курс продажи понизился на 11,06 коп. до 29,7839 UAH/EUR. Курсы наличной иностранной валюты: Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 26,8224 27,3045 28,9676 29,7839 3,16 3,78 Максимальный 27,0500 27,6000 29,5500 30,5000 3,50 5,00 Минимальный 26,4000 27,1500 27,7000 29,4500 2,30 3,56

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в пятницу на 4 коп., в понедельник укрепился на 22 коп. до 26,99 UAH/USD в то время,

Также аналитик рассказал, чего ожидать от гривны в условиях карантина. По его словам, укрепление гривны носит краткосрочный характер, и поддержано более высоким предложением валюты на межбанке.