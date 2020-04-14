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14 квітня 2020, вівторок, 16:55 12
Бізнес 2020-04-14T17:12:33+03:00
Українські Новини
UberEats Ukraine запустив сервіс доставки їжі в Дніпрі

UberEats Ukraine запустив сервіс доставки їжі в Дніпрі

Ярина Вацяк
Uber, UberEats, доставка їжі
Uber
Uber

Сервіс доставки їжі UberEats Ukraine міжнародної компанії Uber запустив доставку їжі в Дніпрі в той час, як UberEats ввів безконтактну доставку на період карантину.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

"Сьогодні Uber оголошує про початок роботи своєї програми на замовлення та доставку їжі в шостому місті України – Дніпрі", - сказано в ньому.

Наголошується, що на етапі запуску партнерами UberEats стали більш як 30 ресторанів Дніпра, серед яких Confetti, МЯО, "Варенична Балувана Галя", Take It Easy, Bartolomeo, "Миші Бляхера", SISI.

Спочатку послуга буде доступна з 10:00 до 22:00, в центрі міста і таких житлових районах, як Центральний і частину Соборної.

Вартість доставки становитиме 40 гривень, без обмежень за сумою мінімального замовлення.

Також клієнти можуть замовити їжу "на винос" через UberEats, а ресторани не будуть платити сервісний збір.

На сьогодні компанія співпрацює з більш ніж 1 450 партнерами-ресторанами по всій Україні.

Як повідомляли "Українські Новини", у квітні сервіс доставки їжі UberEats Ukraine також заробив у Вінниці.

Тим часом, Bolt і Über вирішили безкоштовно возити лікарів на роботу в Києві.

 

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