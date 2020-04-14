UberEats Ukraine запустив сервіс доставки їжі в Дніпрі

Сервіс доставки їжі UberEats Ukraine міжнародної компанії Uber запустив доставку їжі в Дніпрі в той час, як UberEats ввів безконтактну доставку на період карантину. Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини. "Сьогодні Uber оголошує про початок роботи своєї програми на замовлення та доставку їжі в шостому місті України – Дніпрі", - сказано в ньому. Наголошується, що на етапі запуску партнерами UberEats стали більш як 30 ресторанів Дніпра, серед яких Confetti, МЯО, "Варенична Балувана Галя", Take It Easy, Bartolomeo, "Миші Бляхера", SISI. Спочатку послуга буде доступна з 10:00 до 22:00, в центрі міста і таких житлових районах, як Центральний і частину Соборної. Вартість доставки становитиме 40 гривень, без обмежень за сумою мінімального замовлення. Також клієнти можуть замовити їжу "на винос" через UberEats, а ресторани не будуть платити сервісний збір. На сьогодні компанія співпрацює з більш ніж 1 450 партнерами-ресторанами по всій Україні. Як повідомляли "Українські Новини", у квітні сервіс доставки їжі UberEats Ukraine також заробив у Вінниці. Тим часом, Bolt і Über вирішили безкоштовно возити лікарів на роботу в Києві.