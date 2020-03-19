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19 березня 2020, четвер, 19:02 4
Суспільство 2020-03-19T19:45:02+02:00
Українські Новини
UberEats ввів безконтактну доставку на період карантину

UberEats ввів безконтактну доставку на період карантину

Анна Рудык
Uber, UberEats, доставка їжі, Карантин в Україні
Доставка їжі. Фото: pixabay
Доставка їжі. Фото: pixabay

Сервіс доставки їжі UberEats Ukraine міжнародної компанії Uber, де розповіли, як вплине карантин на вартість проїзду, ввів безконтактну доставку на період карантину.

Про це Українським Новинам повідомила генеральний менеджер у Північній і Східній Європі Über Eats Чаріті Саффорд.

"Враховуючи те, що багато користувачів в Україні воліють залишатися вдома, ми хочемо їх підтримати в цей складний час. Ми почали інформувати користувачів про те, як зробити замовлення з безконтактною доставкою до дверей", - сказала вона.

Також вона зазначила, що UberEats готовий підтримати партнерів з допомогою стимулювання попиту на замовлення їжі з ресторанів.

UberEats розіслав кур'єрів по всьому світу рекомендації, які в свою чергу базуються на рекомендаціях Центру з контролю і профілактики захворювань США (CDC), про те, як допомогти вберегтися від коронавірусу.

Компанія надасть фінансову допомогу кур'єрам у разі, якщо у них буде діагностований коронавірус і вони нададуть документи, що підтверджують це, а також, якщо вони будуть знаходитися на індивідуальному карантині чи самоізоляції.

При цьому вони будуть відключені від програми на 14 днів згідно із зазначенням органів охорони здоров'я.

Також UberEats ввів промокоди в кожному місті присутності в Україні, за якими можна оформити безкоштовну доставку при замовленні на суму від 250 гривень.

Як повідомляли Українські Новини, BlaBlaCar частково змінив роботу в умовах карантину: як дістатися між містами.

Також на час карантину у Києві маршрути метро продублюють наземним транспортом.

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