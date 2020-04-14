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14 квітня 2020, вівторок, 16:43 35
Суспільство 2020-04-14T17:30:04+03:00
Українські Новини
В'їзди до Києва обмежать 1-2 смугами для перевірки температури водіїв і пасажирів

В'їзди до Києва обмежать 1-2 смугами для перевірки температури водіїв і пасажирів

Елена Новикова
Карантин, Коронавірус, Температурний скринінг, коронавірус в Києві, карантин в Києві, В'їзд до Києва
В'їзд у Київ. Фото: strana.ua
В'їзд у Київ. Фото: strana.ua

У Києві з 00:00 16 квітня і по 20 квітня Київська міська державна адміністрація запроваджує обов'язковий температурний скриніг для тих, хто в'їжджає до столиці, а в'їзди звузять до 1-2 смуг руху. Про це повідомив радник міського голови Києва Володимир Бондаренко.

Так, повідомляється, що перевіряти температуру будуть у водіїв і пасажирів автобусів, вантажопасажирських і вантажних автомобілів, а також легкових автомобілів, які перевозять більше 3 чоловік (включаючи водія). В'їзд і виїзд залишаються вільними, але в'їзди будуть звужені до 1-2 смуг руху.

"Якщо у вас температура вище 37С - у вас можуть взяти аналізи на COVID-19. Якщо вище 38С - вас можуть госпіталізувати", - додав Бондаренко.

На в'їзду в столицю будуть перевіряти температуру. Інфографіка: КМДАНа в'їзду в столицю будуть перевіряти температуру. Інфографіка: КМДАЯк повідомляли Українські Новини, КМДА повідомляла про введення обов'язкової термометрії при в'їзді в Київ водіїв та пасажирів транспортних засобів з 6 квітня, але вона проводилася вибірково.

Також, станом на 14 квітня у Києві зафіксували 551 випадок зараження коронавірусом.

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