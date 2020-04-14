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14 квітня 2020, вівторок, 16:01 3
Події 2020-04-14T16:02:07+03:00
Українські Новини
У Чорнобильській зоні виявлено нові загоряння, - Держагентство з управління зоною відчуження

У Чорнобильській зоні виявлено нові загоряння, - Держагентство з управління зоною відчуження

Елена Новикова
пожежа, Чорнобильська зона відчуження, Пожежа в Чорнобильській зоні, Пожежа в Чорнобилі
Пожежа в Чорнобильській зоні. Фото: Держнс
Пожежа в Чорнобильській зоні. Фото: Держнс

Державне агентство з управління зоною відчуження заявляє, що станом на 12:00 виявлені нові пожежі в Чорнобильській зоні відчуження, в той час, як Кабмін виділив 44,8 млн гривень на ліквідацію наслідків пожеж у Чорнобильській зоні.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби агентства, передають Українські Новини.

"На 12:00 14.04.2020 виявлені нові загоряння в с. Крива Гора Паришивского лісництва та в районі ж/д станції Янів Луб'янського лісництва", - йдеться в ньому.

Наголошується, що тривають заходи з ліквідації тління.

Зокрема, поблизу сіл Чистогалівка і Лелів на території Корогодського лісництва спостерігається тління лісової підстилки окремими осередками на площі близько 20 га.

"На території Денисовецкого лісництва в заплаві р. Грезля спостерігається тління трав'яного настилу та чагарників окремими осередками. На території Котовського лісництва спостерігається тління трав'яного настилу між смт Поліське, с. Тараси і с. Володимирівка", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада скоротила фінансування Державного агентства з управління зоною відчуження з державного бюджету в 2020 році на 256,2 млн гривень з 2,936 млрд до 2,68 млрд гривень.

Також Офіс Президента повідомив, що тління від пожежі в Чорнобильській зоні ліквідують через кілька днів, а радіація знаходиться в межах норми.

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