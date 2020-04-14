СБУ і Міноборони не торкнулися зміни в держбюджет-2020

Зміни в держбюджеті-2020 не торкнулися СБУ та Міноборони, а фінансування збереглася на колишньому рівні.

Про це свідчить законопроект №3279-д, прийнятий в цілому 249 депутатами, передають Українські Новини.

У законопроекті відсутні позиції зазначених органів.

При цьому, в ньому присутня фінансування для МВС, Вищого антикорупційного суду, Офісу генпрокурора, а також ДБР.

Крім МВС, фінансування зазначених структур урізується.

Згідно з держбюджетом на 2020 рік, фінансування СБУ становить 12,1 млрд гривень, Міноборони 117,5 млрд гривень.

30 березня Рада не змогла прийняти проект змін до держбюджету №3279 і відправила його на повторне перше читання.

Його доопрацьована редакція була схвалена бюджетним комітетом Ради 11 квітня і зареєстрована під №3279-д.

Крім того, фінансування Моз у доопрацьованому бюджеті пропонують збільшити на 16,7%.