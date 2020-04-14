На ліквідацію наслідків пожеж у Чорнобильській зоні Кабмін виділив 44, 8 млн гривень

Кабінет Міністрів виділив Міністерству енергетики та захисту навколишнього середовища 44,8 млн гривень на ліквідацію наслідків пожеж у Чорнобильській зоні відчуження.

Про це йдеться в розпорядженні №407 від 13 квітня, передають Українські Новини.

"Виділити Міністерству енергетики та захисту навколишнього середовища 44,8 млн гривень (для Державного агентства з управління зоною відчуження - 34,8 млн гривень і Державного агентства лісових ресурсів - 10 млн гривень) для здійснення заходів щодо запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, пов'язаних з пожежами в зоні відчуження, зону безумовного (обов'язкового) відселення та на прилеглих до них землях державних підприємств, які належать до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів", - йдеться в ньому.

Дані кошти виділені з резервного фонду державного бюджету.

Як повідомляли Українські Новини, ДержНС з 4 квітня продовжує гасити пожежу в Чорнобильській зоні, який поширився на територію 4 лісництв.

Також Рада скоротила фінансування на безпеку ЧАЕС і підтримку екології в Зоні відчуження.