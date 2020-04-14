У Франції ізолювали весь екіпаж авіаносця "Шарль де Голль" через спалах коронавірусу

В той час, як на авіаносці "Теодор Рузвельт" коронавірусом заразилися понад 600 людей, у Франції ізолювали весь екіпаж атомного авіаносця "Шарль де Голль", який достроково повернувся з військово-морської бази в Тулоні в результаті пандемії коронавірусу на борту. Про це повідомили в морській префектурі Середземномор'я, передає Europe 1.

"Авіаносець повернувся на 10 днів раніше від початку запланованої дати закінчення місії", - зазначила прес-секретар префектури Крістін Риббе.

Як повідомляє відомство, близько 50 моряків поскаржилися на симптоми коронавірусу. Після проведення діагностики, тести дали позитивний результат.

У зв'язку з цим весь екіпаж, понад 1,7 тисячі осіб Шарля де Голля і 200 моряків фрегата "Шевальє Поль", який його супроводжував, знаходяться на карантині. Всіх 1,9 тисячі людей автобусами і автомобілями перевезли у військові медичні установи на півдні Франції.

Як повідомляли Українські Новини, раніше через побоювання заразитися коронавірусом, Канада відкликала свої військові кораблі від кордону.

Раніше в гавань Нью-Йорка прибув плавучий корабель-госпіталь, обладнаний на 1000 ліжок та 12 операційних.