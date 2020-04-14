підписатися на розсилку
26.85 27.25
29.15 29.8
˟
  • Новини
  • Світ
  • Європа
  • У Франції ізолювали весь екіпаж авіаносця "Шарль де Голль" через спалах коронавірусу
14 квітня 2020, вівторок, 14:39 8
Європа 2020-04-14T14:42:59+03:00
Українські Новини
У Франції ізолювали весь екіпаж авіаносця "Шарль де Голль" через спалах коронавірусу

У Франції ізолювали весь екіпаж авіаносця "Шарль де Голль" через спалах коронавірусу

Елизавета Кесельман
Франція, Коронавірус, боротьба з коронавірусом, Коронавірус на авіаносці, Коронавірус во Франції
Авіаносець
Авіаносець "Шарль де Голль".Фото: wikipedia.org

В той час, як на авіаносці "Теодор Рузвельт" коронавірусом заразилися понад 600 людей, у Франції ізолювали весь екіпаж атомного авіаносця "Шарль де Голль", який достроково повернувся з військово-морської бази в Тулоні в результаті пандемії коронавірусу на борту. Про це повідомили в морській префектурі Середземномор'я, передає Europe 1.

"Авіаносець повернувся на 10 днів раніше від початку запланованої дати закінчення місії", - зазначила прес-секретар префектури Крістін Риббе.

Як повідомляє відомство, близько 50 моряків поскаржилися на симптоми коронавірусу. Після проведення діагностики, тести дали позитивний результат.

У зв'язку з цим весь екіпаж, понад 1,7 тисячі осіб Шарля де Голля і 200 моряків фрегата "Шевальє Поль", який його супроводжував, знаходяться на карантині. Всіх 1,9 тисячі людей автобусами і автомобілями перевезли у військові медичні установи на півдні Франції.

Як повідомляли Українські Новини, раніше через побоювання заразитися коронавірусом, Канада відкликала свої військові кораблі від кордону.

Раніше в гавань Нью-Йорка прибув плавучий корабель-госпіталь, обладнаний на 1000 ліжок та 12 операційних.

Більше новин про: Франція Коронавірус боротьба з коронавірусом Коронавірус на авіаносці Коронавірус во Франції

У світі майже 2 млн хворих на коронавірус. Дані на 14 квітня
Радіація не перевищує норму в Чорнобильській зоні, ні за її межами, - МВС
Новини
На ліквідацію наслідків пожеж у Чорнобильській зоні Кабмін виділив 44, 8 млн гривень 15:07
Рада скоротила фінансування місцевих виборів у 2020 на 1 млрд гривень 14:57
НБУ продовжує зміцнювати гривню. Курс гривні на 15 квітня 14:50
Для забезпечення нацбезпеки необхідно налагодити виробництво життєво важливих субстанцій, - "Фармак" 14:40
У Франції ізолювали весь екіпаж авіаносця "Шарль де Голль" через спалах коронавірусу 14:39
більше новин
У Дніпропетровській області підпалили офіс партії "Наш край" 18:10
Майже 60% киян задоволені роботою Кличка під час епідемії коронавірусу, – "Рейтинг" 11:56
В "Укрлендфармінг" 60% посівних площ в цьому сезоні займає кукурудза 13:59
Тищенко може завалити всі напрацювання "Слуги народу" у Києві, – політолог 10:07
Шахов звинуватив владу у репресіях проти "Нашого краю" 09:45
більше новин
Рада прийняла оновлений держбюджет-2020 15:05
Доступ усіх до лікування у "Феофанії": як ДУСя виконала доручення Зеленського 11:14 Документ
Рада урізала фінансування субсидій 18:23
Пожежа в Чорнобилі. Фото: Держнс
Відео дня: масштабна пожежа дісталася до Прип'яті та ЧАЕС 21:48
У Луганську бойовики розстріляли цілу родину українців. Прокуратура відкрила справу 18:46
більше новин
Пожежа в Чорнобильській зоні поширилась на територію чотирьох лісництв
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok