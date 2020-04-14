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  • У Китаї ввели заборону на публікацію матеріалів про походження коронавірусу без схвалення влади
14 квітня 2020, вівторок, 14:15 6
Азія 2020-04-14T15:00:03+03:00
Українські Новини
У Китаї ввели заборону на публікацію матеріалів про походження коронавірусу без схвалення влади

У Китаї ввели заборону на публікацію матеріалів про походження коронавірусу без схвалення влади

Елизавета Кесельман
Китай, МОЗ, Дослідження, Коронавірус
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

Дослідженням появи коронавірусу COVID-19 стали займатися багато країн, проте через те, що спалах інфекції взяв свій початок в Китаї, підозра на творців COVID-19 "впала" саме на КНР. У зв'язку з цим, МОЗ Китаю запровадив заборону на публікацію наукових робіт, зроблених в рамках країни без попереднього схвалення владою. Про це передає CNN.

За інформацією видання, підвищена увага керівництва Китаю до роботи фахівців схожа на спробу взяти під контроль поширення інформації про походження пандемії COVID-19.

Згідно з директивою, дослідження не можуть бути опубліковані, поки їх не схвалить науково-технічний відділ Міністерства охорони здоров'я, а також робоча група при Держраді Китаю. Тільки після цього вони можуть бути спрямовані в наукові журнали.

Починаючи з кінця січня, китайські дослідники опублікували ряд матеріалів по вивченню коронавіруса в кількох впливових іноземних виданнях. Деякі з них підняли питання про можливу відповідальність китайських властей за спалах хвороби і викликали суперечки в соціальних мережах.

Як повідомляли Українські Новини, за даними на 14 квітня, в Китаї зафіксовано ще 89 випадків зараження на коронавірус, і 54 безсимптомних випадки захворювання.

Також лікарі США заявили, що 80% загиблих від коронавіруса вмирають при підключенні до апаратів ШВЛ.

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