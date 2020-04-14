У березні квартири на вторинці у Києві здорожчали в гривні на 13,1%

У березні порівняно з лютим пропозиція на вторинному ринку нерухомості в Києві збільшилася на 1,2% до 10 515 квартир.

Про це йдеться в повідомленні інформаційно-аналітичного порталу "Столична нерухомість", передають Українські Новини.

Також обсяг пропозиції збільшився загальної площі на 0,4%, а в доларовому вираженні - зменшився на 1%.

"У березні середня вартість квартир у Києві, представлених до продажу, відзначена на рівні 1433 доларів/кв. м, відносно лютого середня ціна зменшилася на 1,4% (±2,8%). Через девальвацію гривні середньозважена ціна пропозиції збільшилася на 13,1% до 40 262 гривень/кв. м", - йдеться в повідомленні.

У порівнянні з березнем 2019 року середня ціна на житло в Києві в доларовому еквіваленті збільшилася на 12,7%, у гривневому – на 16,5%.

Повідомляється, що в структурі пропозиції за повними цінами за об'єкт переважають квартири в ціновій категорії від 50 до 100 тис. доларів - 43%.

Частка квартир в ціновій категорії до 50 тис. доларів становить 16% від загальної пропозиції, у категорії від 100 до 150 тис. доларів - 18%, від 150 до 250 тис. доларів - 15% і від 250 тис. доларів - 8%.

Найбільша кількість квартир пропонувалася в Голосіївському, Дарницькому та Печерському районах – по 15%, у Шевченківському – 13%, у Солом'янському - 10% і в Дніпровському районі - 9%.

Найменша частка виставлених на продаж квартир: в Оболонському районі - 7%, у Святошинському та Подільському районах – по 6%, у Деснянському – 5%.

При цьому в загальному обсязі однокімнатні квартири зайняли 25%, двокімнатні - 30%, трикімнатні - 35% і чотирикімнатні - 10%.

Як повідомляли Українські Новини, також у березні здорожчало житло в новобудовах Києва.

Став відомий розмір податку на нерухомість в 2020 році.