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10 марта 2020, вторник, 11:53 40
Недвижимость 2020-03-10T11:53:22+02:00
Українські Новини
Цены на киевской вторичке в феврале завмерли

Цены на киевской вторичке в феврале завмерли

Оксана Соболь
Жилье, Квартиры, цены на жилье, цены на жилье в Киеве
Жилье. Фото: infinica.ru
Жилье. Фото: infinica.ru

После роста в январе предложение на вторичном рынке недвижимости в Киеве за февраль снизилось на 1,4% до 10 393 квартир.

Об этом говорится в сообщении информационно-аналитического портала "Столичная недвижимость", передают Українські Новини.

Также объем предложения уменьшился по общей площади на 2,3%, а в долларовом выражении - на 2%.

"В феврале средняя стоимость квартир в Киеве отмечена на уровне 35 610 гривен/кв. м, относительно января средняя цена увеличилась на 0,3%. В долларовом эквиваленте – на 0,7% до 1 453 долларов/кв. м (±0,84%)", - говорится в сообщении.

По сравнению с февралем 2019 года средняя цена на жилье в Киеве в долларовом эквиваленте увеличилась на 14,2%, в гривневом – на 3,6%.

Сообщается, что в структуре предложения по полным ценам за объект преобладают квартиры в ценовой категории от 50 до 100 тыс. долларов - 42%.

Доля квартир в ценовой категории до 50 тыс. долларов составляет 16% от общего предложения, в категории от 100 до 150 тыс. долларов - 19%, от 150 до 250 тыс. долларов - 15% и от 250 тыс. долларов - 8%.

Наибольшее количество квартир предлагалось в Голосеевском, Дарницком и Печерском районах – по 15%, в Шевченковском – 13%, в Соломенском - 10% и в Днепровском районе - 9%.

Наименьшая доля представленных к продаже квартир: в Оболонском, Святошинском и Подольском районах – по 6%, в Деснянском – 5%.

При этом в общем объеме однокомнатные квартиры заняли 23%, двухкомнатные - 31%, трехкомнатные - 36% и четырехкомнатные - 10%.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин рассчитывает обеспечить жильем до 5 тыс. семей до 2024 года.

Стал известен размер налога на недвижимость в 2020 году.

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