У поліції розповіли про поведінку українців, яких помістили на обсервацію у Ворзелі

Поліція констатує відсутність пригод за участю українців, які прилетіли з Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ), і перебувають на обсервації у Ворзелі Київської області.

Про це Українським Новинам повідомила пресслужба поліції Київської області.



"Ніяких повідомлень на їх поведінку не було. Від них самих нічого не надходило", - повідомило відомство.



Також поліція зазначила, що ситуація у Ворзелі нормальна і ніхто з поміщених на обсервацію не тікав.



"Вони не порушують громадський порядок. Ніхто не тікав", - зазначила пресслужба.



По периметру місця обсервації здійснюється охорона правопорядку співробітниками поліції.



Крім того, в.о. київського губернатора Володін пояснює платне проживання громадян обопільною домовленістю.



"Рішення про обсервацію осіб, які поверталися з Об'єднаних Арабських Еміратів, було прийнято за добу до прильоту літака. Відповідно порядок передбачає можливість, не обов'язок, а можливість зазначених витрат за рахунок коштів місцевого бюджету, очевидно, неможливо було забезпечити виділення необхідних коштів", - сказав він на брифінгу.



Володін зазначив, що всі люди заздалегідь погодилися взяти на себе витрати за проживання, і вже все оплатили.



Як повідомляли Українські Новини, 11 квітня у Київ прибув літак з ОАЕ з 113 українцями.

Раніше пасажири з Абу-Дабі розповіли про умови обсервації.