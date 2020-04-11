Пасажиров из Абу-Даби привезли на обсервацию в санаторий Ворзеля под Киевом

Пассажиров, которых сегодня доставили из Абу-Даби на спецрейсе вместе с гумпомощью, разместили на двухнедельную обсервацию в санаторие "Украина" в Ворзеле (Киевская область), но условия оставляют желать лучшего.

Об этом сообщила Михайлина Скорик-Шкаровская на Facebook.

По ее словам, все эти люди ждали эвакуации в ОАЭ три недели и согласились на 14 дней обсервации по прилету. Они также подписали условия и честно собирались пробыть две недели в изоляции на условиях государства Украины, но условия оказались гораздо хуже, чем ожидали украинцы.

В санатории с трудом удалось добиться восстановления тепла, а воду в бутылках людям доставляли волонтеры из Ирпеня и Ворзеля.

По словам обсервантов, с каждого в санатории сняли деньги. Также людям предлагают двухразовое питание стоимостью 100 гривен.

"Я оплатила в долларах. За проживание 114 долларов за 14 дней. За трехразовое питание за 14 дней 160 долларов. Чеков никаких не дали. Ожидаю сдачу 6 долларов до сих пор. Цены на дополнительные услуги - дополнительно еда, чай, кофе и тд - слишком дорогими для такого уровня заведения и уровню сервиса, который здесь присутствует", - пишет женщина.

По словам еще одного обсерванта, перед вылетом каждый подписал согласие на принудительную обсервацию в санатории "Украина" (Ворзель). Рейс прибіл около 23.30, но в номер люди попали ближе к 4 утра.

Он также добавил, что во время регистрации руководство не представилось и требовало оплатить проживание в санатории - 2996 грн за человека за 14 дней пребывания и отдельно 4700 грн за питание за человека.

Напомним, согласно п.7 порядка проведения обязательной госпитализации лиц, осуществляющих пересечение государственной границы, в обсерваторов (изоляторов), утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 8 апреля 2020 № 262, пребывание лиц в обсерваторах (изоляторах), кроме питания, является бесплатным.

"На мои объяснения, что мы не будем платить, представитель КОДА начал угрожать, что я провокатор, средств на это не выделено, что мы все подписывали согласие, в соответствии с которой должны платить из своих собственных средств, а также добавил, что санаторий "Украина" частной собственности и его это постановление не касается, и если мы не будем платить, это будет воспринято как отказ в обязательной госпитализации с вытекающими последствиями в виде перевода в следственный изолятор", - рассказал мужчина.

Он добавил, что после запугиваний люди были вынуждены оплатить счет за 1 неделю пребывания за двух человек с распиской на дальнейшую оплату 2996.00 грн за вторую неделю. При этом, некоторые пассажиры платили в иностранной валюте. Никаких чеков предоставлено не было.

Также людям запретили получать продукты питания и вещи из-вне.

Как сообщали Українські Новини, куда и при каких условиях можно выходить в карантин.

Также в апреле еще 15 тыс. украинцев планируют вернуться в Украину из-за границы.