Об этом об условиях обсервации для прилетевших из Арабских Эмиратов рассказала одна из пассажиров, передает PavlovskyNews.

Украинка пожаловалась на плохие условия, в том числе на холод в комнате, отсутствие возможности ее покидать и платное питание.

"Цена за 2 недели за двухместный номер - 2996 грн. Если кто-то хочет быть один в номере - надо платить как за двоих! Питание людям обошлось в 4850 грн, при этом оно ужасное. На фотографии завтрак на одного человека. Воды вообще нет, только Моршинська 0,5 в стекле за 40 грн", - поделилась она.

Еду передавать запретили. Кроме того, тестов на коронавирус пока не делали.

Украинка также сообщила, что людей долго держали в автобусах. Она опасается, что если у кого-то был коронавирус, то именно там он бы мог распостраниться. Одной женщине уже стало плохо - ей вызвали скорую.

"В таких условиях мы насильно заболеем быстрее",- комментирует девушка на видео.

Напомним, Кабмин постановил, что согласно п.7 порядка проведения обязательной госпитализации лиц, осуществляющих пересечение государственной границы, в обсерваторов (изоляторов), утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 8 апреля 2020 № 262, пребывание лиц в обсерваторах (изоляторах), кроме питания, является бесплатным.

Как сообщали Українські Новини, украинцев доставили из Абу-Даби на спецрейсе вместе с гумпомощью.

Ранее под Херсоном с обсервации сбежали 17 вернувшихся из Крыма украинцев.