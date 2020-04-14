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14 квітня 2020, вівторок, 09:42 56 Інфографіка
Суспільство 2020-04-14T12:15:02+03:00
Українські Новини
В Україні за день майже 300 нових випадків коронавірусу. Всього 3,3 тис. інфікованих

В Україні за день майже 300 нових випадків коронавірусу. Всього 3,3 тис. інфікованих

Анна Рудык
МОЗ, Коронавірус, коронавірус в Україні, Епідемія коронавірусу
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

В Україні зафіксовано 3372 випадки коронавірусной хвороби COVID-19, якою в світі заразилися вже майже 2 млн осіб. Про це йдеться в повідомленні МОЗ.

За даними ЦОЗ, станом на 9:00 14 квітня в Україні 3372 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 98 летальних, 119 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 270 нових випадків.

Зараз коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область - 200 випадків;
  • Волинська область - 80 випадків;
  • Дніпропетровська область - 71 випадок;
  • Донецька область - 12 випадків;
  • Житомирська область - 112 випадків;
  • Закарпатська область - 99 випадків;
  • Запорізька область - 89 випадків;
  • Івано-Франківська область - 332 випадку;
  • Кіровоградська область - 144 випадки;
  • м. Київ - 551 випадок;
  • Київська область - 224 випадку;
  • Львівська область - 136 випадків;
  • Луганська область - 3 випадки;
  • Миколаївська область - 5 випадків;
  • Одеська область - 69 випадків;
  • Полтавська область - 26 випадків;
  • Рівненська область - 134 випадки;
  • Сумська область - 74 випадки;
  • Тернопільська область - 280 випадків;
  • Харківська область - 14 випадків;
  • Херсонська область - 34 випадки;
  • Хмельницька область - 22 випадки;
  • Чернівецька область - 546 випадків;
  • Черкаська область - 105 випадків;
  • Чернігівська область - 10 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 14 квітня 2020 у Центр надійшло 838 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 11974 повідомлення про підозру на COVID-19.

Щоб захистити себе:

  • Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.
  • Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.
  • Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.
  • У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як повідомляли Українські Новини, у відділеннях інтенсивної терапії вистачить місць лише на 3,5 тис. хворих на коронавірус.

Також Рада створила в держбюджеті-2020 фонд боротьби з коронавірусом.

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