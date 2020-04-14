В Україні за день майже 300 нових випадків коронавірусу. Всього 3,3 тис. інфікованих

В Україні зафіксовано 3372 випадки коронавірусной хвороби COVID-19, якою в світі заразилися вже майже 2 млн осіб. Про це йдеться в повідомленні МОЗ. За даними ЦОЗ, станом на 9:00 14 квітня в Україні 3372 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 98 летальних, 119 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 270 нових випадків. Зараз коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область - 200 випадків; Волинська область - 80 випадків; Дніпропетровська область - 71 випадок; Донецька область - 12 випадків; Житомирська область - 112 випадків; Закарпатська область - 99 випадків; Запорізька область - 89 випадків; Івано-Франківська область - 332 випадку; Кіровоградська область - 144 випадки; м. Київ - 551 випадок; Київська область - 224 випадку; Львівська область - 136 випадків; Луганська область - 3 випадки; Миколаївська область - 5 випадків; Одеська область - 69 випадків; Полтавська область - 26 випадків; Рівненська область - 134 випадки; Сумська область - 74 випадки; Тернопільська область - 280 випадків; Харківська область - 14 випадків; Херсонська область - 34 випадки; Хмельницька область - 22 випадки; Чернівецька область - 546 випадків; Черкаська область - 105 випадків; Чернігівська область - 10 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 14 квітня 2020 у Центр надійшло 838 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 11974 повідомлення про підозру на COVID-19. Щоб захистити себе: Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра. Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота. Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця. У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря. Як повідомляли Українські Новини, у відділеннях інтенсивної терапії вистачить місць лише на 3,5 тис. хворих на коронавірус. Також Рада створила в держбюджеті-2020 фонд боротьби з коронавірусом.