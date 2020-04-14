Пожежа в Чорнобильській зоні поширилась на територію чотирьох лісництв

Рятувальники 11-й день гасять пожежу в Чорнобильській зоні, який дійшов до "Рудого лісу" і наблизився до ЧАЕС. До гасіння залучено 415 осіб. Про це йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС.

"Станом на 7 годину 14 квітня у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасінні пожеж на території Корогодського, Дитятківського, Паришівського та Денисовецького лісництв. Відкритого вогню немає. Спостерігається незначне тління лісової підстилки окремими осередками", - йдеться в повідомленні.



Всього на території Зони відчуження залучено 415 осіб і 98 одиниць техніки, з них від ДСНС більше 321 осіб та 66 од. техніки, у тому числі 3 літаки та 3 гелікоптери.



Повідомляється, що радіаційний фон у м. Київ та Київській області в межах норми і не перевищує природних фонових значень.



Як повідомляли Українські Новини, у Міненерго розповіли, чи загрожує пожежа в Чорнобильській зоні небезпечним об'єктам.



Крім того, радіація не перевищує норму ні в Чорнобильській зоні, ні за її межами.